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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

İslamın öğretileri daha fazla cinsel istismar skandalını önlememize nasıl yardımcı olabilir?

Ahmet ŞAMİL
12 Aralık 2017, Salı 16:57
Independent - Qasim Rashid (Sivil Haklar Avukatı)

Son dönemde yaygınlaşan ve medyada sıkça duyduğumuz cinsel istismar haberleri yaygınlaşan bir probleme işaret ediyor. Rashid yazısında İslâmın ve Peygamber Efendimizin (asm) sünnetinin bu probleme hiçbir devletin tek başına yapamayacağı bir çözüm sunduğunu âyetler ve sünnet ışığında açıklıyor.

http://www.independent.co.uk/voices/harvey-weinstein-islam-sexual-assault-rape-womens-rights-a8001521.html

Independent - Edgard Garrido

Meksika’nın hareketli Müslüman topluluğu Maya’nın kalbinde yaşıyor

Edgard Garrido’nun Meksika’nın Maya bölgesinde yaşayan Müslüman topluluğu ziyareti sonucu çıkarımlarını ihtiva eden bir yazı. Meksika nüfusunun % 1’inden az bir kısmını oluşturan bu topluluk gibi bir çok Müslüman topluluktan ne kadar bihaber olduğumuzu tekrar gözler önüne süren bir çalışma; Meksika’nın  yerli Maya göbeğine yaptığım gezi bana, ağırlıklı olarak Katolik olan bu ülkede canlı bir Müslüman cemaatinin nasıl ortaya çıktığını gösterdi.

Çuhalı dağlık bir manzaraya ev sahipliği yapan güneydeki Chiapas şehrinde, yüzlerce yerli Tzotzil erkeği ve kadınından oluşan küçük bir Müslüman topluluğun üyelerini fotoğrafladım; birçoğu Katolik veya diğer Hıristiyan mezheplerinden İslâm’a dönmüş.

Yerel halk, burada İslâm’a dönüşlerin, 1980’lerin sonunda başladığını belirtiyor.

Mustafa, “İnsanlar bize, İslâma döndüğümüzde garip bir gözle baktı, bizim terörist olduğumuzu düşündüler ve bizden korktular” dedi. Fakat, zamanla ve kendi eylemlerimizle bu görüşler değişti “dedi.

Daha sonra 55 yaşındaki Muhammed Amin’le bir araya geldim. Beni evine dâvet edip çerez ve çay ikram etti. Bana günde beş defa duâ ettiği yeri gösterdi ve beni ailesine tanıttı. Allah’a inanıp inanmadığımı sordu ve hayır dedim. Bu onu rahatsız etmiyor gibi görünüyordu. İslâm’a dönüşmesinin başlıca sebebini anlatmaya devam etti.

“Temiz olmaktan ve kıyafetlerimi değiştirmekten hoşlanıyorum” dedi. “Bu temiz bir dindir ve başlangıçta beni buraya çeken şey bu” dedi.

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/mexico-muslims-maya-heartland-chiapas-tzotzils-islam-catholic-converts-a8022711.html

Guardian

Quebec’teki peçe yasağı hakkında Trudeau: Kadınlara ne giyeceklerini söylemek bizim işimiz değil

Kanada Quebec’te kadınlara toplu taşıma araçlarında peçe giyme yasağı koyan bir yasanın çıkarılması üzerine Kanada devlet başkanı Trudeau, hükümetinin bu yasayı detaylı bir şekilde inceleyip bu yasanın sonuçlarını ve gerekçelerini inceleyeceklerini belirtti. Konu hakkında kendi görüşü sorulduğunda ise Trudeau “Bir kadına ne giymesi gerektiğini ya da giymemesi gerektiğini söylemenin hükümetin işi olduğunu düşünmüyorum.” cevabtını verdi. Trudeau ayrıca Fedaral hükümet olarak bu yasanın sonuçlarından sorumlu olduklarını belirtti.

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/justin-trudeau-quebec-burqa-ban-niqab-new-law

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