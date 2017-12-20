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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Trump’ın İslamafobik retweetleri dinî liderler tarafından büyük tepkiyle karşılandı

Ahmet ŞAMİL
20 Aralık 2017, Çarşamba
ABD Başkanı Trump’ın İngiliz anti-Müslüman bir örgütün provokatif ve uydurma tweetlerini retweetlemesine ABD’den sonra İngiltere’deki Hıristiyan ve Yahudi liderlerden de büyük tepki yağdı. “Önce Britanya” isimli örgüt İngiltere’deki her büyük topluluk tarafından kınanıyor ve yalan haber yaymasıyla tanınıyor.

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiltere Kilisesinin Başkanı, Trump’ı tweetleri silmeye davet etti ve bunun gibi ırkçı ve nefret dolu söylemlere karşı olduğunu belirtti. Welby bu tarz söylemlerin her türlü azınlık için bölücü ve korkutucu olduğunu ve özellikle Müslüman komşu ve arkadaşlarımıza zarar verdiğini ekledi.

Britanya Yahudi Temsilciler Kurulu ise twitter’dan Trump’ı tweetleri silmeye davet etti ve bu tarz tweetlerin başta Müslümanlar olmak üzere her azınlık üzerinde korkutucu ve bölücü etkileri olduğunu belirtti.

Trump’ın paylaştığı, Hollanda’da geçen videoda Müslüman olarak belirtilen şahsın Müslüman olmadığını Washington’daki Hollanda büyükelçiliği açıklamıştı.

https://www.huffingtonpost.com/entry/trump-islamophobic-retweets-religious-leaders_us_5a1ec053e4b0dc52b02ade8b?utm_hp_ref=islam

Raporlara göre bazı AB ülkelerindeki Müslüman nüfus üç katına çıkabilir

Washington merkezli Pew Research Center tarafından yayınlanan yeni projeksiyonlara göre, bazı Avrupa ülkelerindeki Müslüman nüfus 2050 yılına kadar üç katına çıkabilir, diğerlerinde neredeyse hiç değişiklik olmayabilir. Rapor, Avrupa’da büyüyen Müslüman nüfus, batıdan doğuya keskin bir ayrım gösteriyor. Almanya nüfusunun Müslüman payı, yüksek göçün devam etmesi halinde, 2016’da % 6,1’den 2050’de% 19,7’ye, Polonya’da % 0.1 olan oran % 0.2’ye, İngiltere’de ise % 6.3 den % 16.7’ye kadar çıkabilir.

 Araştırma üç senaryoya göre yapıldı. Sıfır göç, orta göç, yüksek göç. “Avrupa’daki Müslüman nüfusun her üç senaryoda da büyümesi beklenirken - orta ve yüksek göç senaryolarında iki kattan fazla artış oluyor - Avrupa’daki gayrimüslimlerin her senaryoda toplam sayısının azalması bekleniyor.

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/29/muslim-population-in-europe-could-more-than-double

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