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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

10 bebekten biri prematüre

12 Kasım 2018, Pazartesi 00:31
Prof. Dr. Esin Koç, Türkiye’de her 10 bebekten birinin hayata erken başladığını belirterek, prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için takip ve tedavinin fizikÎ ve zihNÎ gelişim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Türkiye’de her 10 bebekten birinin hayata erken başladığını belirterek, prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için takip ve tedavinin fizikî ve zihnî gelişim açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türk Neonatoloji Derneği tarafından prematüreye dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı. Tamer Yılmaz’ın fotoğraflarından oluşan sergide, prematüre doğan ve sağlıklı şekilde hayatını sürdüren 9 kişinin hayata tutunma hikâyelerine yer verildi. Proje, bakım ve beslenme konusunda gerekli tedbirler alındığı takdirde prematüre bebeklerin de sağlıklı şekilde gelişimlerini sürdürebileceğine dikkati çekmeyi amaçlıyor. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanı sıra eş zamanlı olarak üç farklı hastanede daha ziyaretçilere açılan sergi, Kasım ayı boyunca görülebilecek.

Zihin gelişimleri için takip ve tedavi şart 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Türkiye’de her yıl 150 bin bebeğin prematüre doğduğunu belirtti. Koç, 37. gebelik haftası tamamlanmadan doğan bebeklerin oranının bütün bebekler arasında yüzde 12 olduğunu, yıllık olarak bebeklerin yüzde 2’sinin de 32. gebelik haftasından da önce dünyaya geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi: “Yani ülkemizde her 10 bebekten biri hayata erken başlıyor. Bu rakam Avrupa’da yarım milyon, tüm dünya genelinde ise 13 milyon civarında. Prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak ve taburcu olduktan sonra da devam edecek takip ve tedavi, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.” 

Bu bebeklere uzman hemşireler bakmalı

Artık ülkemizin en uzak köşelerinde bile bu bebeklerimize gerekli sağlık hizmetini verecek altyapı mevcut. Prematüre bebeklerimizin yaşama şansını ve kalitesini arttırmak için en az altyapı kadar önemli olan diğer nokta ise bu bebeklerin yeni doğan uzmanları ve yine bu alanda eğitim almış hemşireler tarafından bakılmasıdır.” Beslenmenin, prematüre doğan bebeklerde de zamanında doğan bebekler kadar önemli bir kriter olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Esin Koç, hastaneden taburcu edildikten sonra prematüre bebeklerin özel bakımına evde de devam etmenin büyük önem taşıdığını ve bu bebekler için de en ideal besinin anne süt olduğunu bildirdi.

AA

Etiketler: bebek, premature
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