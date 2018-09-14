10 beslenme kuralı

Çocukların beslenme alışkanlıklarının okul başarısını etkilediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel okul başarısını arttıran beslenme tavsiyelerini ve zihni açan besinler hakkında bilgi verdi.

Çocukların hem sağlıkları hem okul başarıları için dikkat etmeleri gereken beslenme alışkanlıkları vardır. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel okul başarısını arttıran beslenme tavsiyelerini ve zihni açan besinleri anlattı, önemli bilgiler verdi.

Kahvaltı yapmadan olmaz

İlkokul çağındaki çocuklarda en önemli öğün kahvaltıdır. Çünkü vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin kaynakları bu öğünde karşılanıyor. Yapılan çalışmalar, uzun süren gece açlığından sonra kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, yeterli enerjide olamamaya bağlı olarak zihnî faaliyetlerde azalma ve dikkat eksikliği gibi sorunlar geliştiğini ortaya koyuyor. Düzenli ve dengeli bir kahvaltı ise büyümeyi destekleyen yeterli kalorinin ve hastalıkları önleyen çeşitli vitamin ile minerallerin alımını sağlıyor. Süt, yumurta, peynir, domates, salatalık ve tam buğday ekmeğinden oluşan bir kahvaltı yeterli vitamin ve mineral almasını sağlayacaktır. Değişik bir kahvaltı alternatifi olarak süt veya yoğurt içine yulaf ezmesi gibi kahvaltılık tahıllardan da yararlanabilirsiniz.

Her öğünde 4 temel besin grubu olsun

Çocuğunuzun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gün içinde protein, karbonhidrat, yağlar ve minerallerden oluşan bir beslenme programı oluşturun. Bunun için de beslenme listenizde süt ve ürünleri, et ve et ürünleri (kırmızı et, tavuk, balık) sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tahıl grubuna mutlaka yer verin.

Boş enerjilere dikkat

Kahvaltıda veya ara öğünlerde mısır gevreklerinden (şeker ilâveli), ekmek üzerine sürülen çikolatalı krem, poğaça, simit, börek, hamur işleri gibi karbonhidrat ve yağdan yüksek besinlerden uzak durun. Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel bu tür gıdaların besin değerleri olmadıkları gibi, yüksek kalorili olmaları dolayısıyla çocuğun kilo almasına da yol açtıkları uyarısında bulundu.

Her gün 1 adet yumurta

Özellikle büyüme ve gelişmede çok önemli rol oynayan proteinli besinleri almasına dikkat edin. Meselâ önemli bir protein kaynağı olan yumurta çocuğun zihnini açarak derslerinde daha başarılı olmasını sağlıyor. Demir açısından da çok zengin bir besin. Bu sebeple, alerjisi yoksa çocuğunuzun her gün 1 adet yumurta yemesini sağlayın.

Süt ve süt ürünleri şart

Kalsiyum kemik ve dişlerin yeterince güçlü olması, kemiklerin uzaması, kas ve sinir sisteminin gelişmesi için çok önemli. Bunun yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemi için de ayrı bir önem taşıyor. Bu sebeple çocuğunuzun her gün kalsiyumdan zengin olan süt ve süt ürünlerini tüketmesi çok önemli.

Ceviz ve fındık önemli

Ceviz ve fındık gibi yemişler de ihtiva ettikleri elzem yağ asitleri sayesinde çocuğunuzun okul hayatındaki başarısını ve enerjisini arttırmaya yardımcı oluyor. Bu besinler kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra çocuğunuzun zihin gelişimine katkıda bulunuyor. 2-3 adet ceviz veya 10-15 adet badem yemesi yeterlidir.

Sağlıklı ara öğünler hazırlayın

Akşam gereğinden fazla yemek yemesini, dolayısıyla kilo almasını önlemek için sağlıklı ara öğünler hazırlayın. Meselâ kuru yemiş, kuru meyve, hurma ya da pekmezden hazırladığınız kek, kuru veya yaş meyve, yoğurt, taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı küçük sandviçler veya sebzelerden hazırlayacağınız cips gibi.

Fost food tarzı besinleri sınırlandırın

Fast food tarzı yiyecekleri çocukların hayatından tamamiyle çıkartmak maalesef mümkün değil. Ancak 15 günde veya ayda bir öğün olarak sınırlanmaya özen gösterin. Fast food gıdaların içinde fazlaca bulunan trans ve doymuş yağın aşırı tüketimi muhtevasındaki trans yağlar dolayısıyla öğrenme ve hafızaya yardımcı olan çok sayıdaki moleküle ve beyin hücrelerinde olumsuz etki yapıyor. İstanbul

HABER: MEHMET SAYGINER