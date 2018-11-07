10 bin eczaneye kötü haber

AKP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Ancak teklife eklenen bir madde eczacıları ve hastaları zor durumda bırakacak. Teklifteki madde aynen yasalaşırsa, eczacılar reçetesiz ilâç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecek. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil bütün ilâçlar için uygulanacak. 10 bin eczane, yüzlerce ecza deposu ve hastaların yaşayacağı mağduriyetler hakkında bilgi veren Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, “Migren hastası çocuğunuz var. Gece şiddetli baş ağrısı var ve kullandığı ilâç belli, ama bir bakıyorsunuz şişedeki ilâç yetersiz. Hemen nöbetçi eczaneye koştunuz ilâcı istediniz. Eczacı ‘Hayır veremem, çünkü 10 liralık ilâcı verirsem 2 bin lira cezası var’ diyecek” ifadelerini kullandı.

2 LİRALIK İLÂÇ İÇİN BİLE...

Tokel, ayrıca, “Hamilelikte bile kullanılan en basit Parasetamol alacaksınız diyelim. 2,61 lira olan ilâç için önce acile veya aile hekimine ya da özelde muayene ücreti ödeyerek reçete yazdırıp eczaneden ilâç almaya gitmeniz gerekecek. Bu teklif aynen yasalaşırsa 10 bin eczane ve bunlara ilâç satan yüzlerce ecza deposu da zor durumda kalacak.” dedi.

Musa Aydın - İstanbul