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10 bin kanser hastasının gözü SGK’da

01 Aralık 2018, Cumartesi 21:15
Binlerce akciğer kanseri hastasının tek dileği, tedavide gerekli ilaçların SGK tarafından karşılanması. FDA’dan “işe yarıyor” diye onay alan ilaçlar geri ödeme kapsamında değil. Bir ilacın fiyatı asgari ücretin 14 katı.

Kanserin ilerlemesini bloke eden çok sayıda ilaç, Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) onayına takıldı. Onay bekleyen ilaç sayısı 20’yi bulurken bu ilâçlardan Nobel ödüllü Opdivo ve Keytruda’nın geri ödeme kapsamına alınmasını bekleyen 10 bin akciğer kanseri hastası var. Hastaların bu ilâçlara 21 günde bir ödediği rakam 20 bin lirayı geçiyor.

İlÂcı yardımla alıyor

Bu hastalardan biri 36 yaşındaki Güner Öksüz. Öksüz, akciğer kanser olduğunu Ağustos 2017’de öğrenmiş. Henüz 36 yaşında. Üç yaşında bir oğlu var. Keytruda’nın ardından Opdivo’yu kullanmaya başlamış. Öncesinde ise dört kez kemoterapi almış.

39 yaşındaki eşi Antika Öksüz, doktorların ilâcı reçeteye çok pahalı olduğunu belirterek yazdığını anlatıyor. Ancak ilâç işe yaradığı için almaya devam etmişler. Öksüz “Üç bin lira maaşla beş kişilik nüfusa bakıyorum. Eşim işsiz. İlacı ise yardımlarla alabiliyoruz” diyor. Kemoterapi aldığı dönemde Güner Öksüz’ün bağışıklık sisteminin zayıfladığını, beyin kanaması tehlikesi yaşadığını anlatıyor. Güner Öksüz ayrıca iki kez stresten felç geçirmiş.

Şimdiye dek 6 kür Keytruda, 16 kür de Opdivo satın almışlar. Keytruda’nın fiyatı şu anda 23,784, Opdivo’nunki 22,080 TL. Bugüne dek ilaçlar için 438 bin lira ödemişler. Opdivo için her ay bir de uygulama parası ödüyorlar: 1,500 lira. Fiyatı kur artınca 200 lira birden artmış.

“Ucuz muadili yok”

Türk Tıbbî Onkoloji Derneği Başkanı (TTOD) Serdar Turhal, Opdivo ve Keytruda’nın önemini şöyle tarif ediyor: “Bu iki ilâç da geçtiğimiz yıl kanser tedavisindeki en önemli gelişme denilen ve yine bu buluşu yapanların Nobel Ödülü de aldığı, kanserin ilerleme yollarını bloke edici ilâçların en önemli, en çok hakkında bilgi sahibi olduğumuz ilâçlar. Bunların muadilleri var, ama onlarla ilgili bilgilerimiz daha az ve o ilaçlara ulaşım bu iki ilaca ulaşımdan daha da az ve zor. Ama çalışma mekanizmaları sebebiyle bu ilaçların yerine muadil olabilecek ucuz başka ilaç yok.”

(Deutsche Welle Türkçe) İstanbul

Etiketler: sgk, kanser, ilaç
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