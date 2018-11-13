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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

10 reçetenin en az 3’ünde antibiyotik var

13 Kasım 2018, Salı 22:31
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında kişi başına antibiyotik tüketiminin en fazla olduğu ülke olduğunu belirterek, “10 reçetenin en az 3’ünde antibiyotik olduğu biliniyor. Dirençli bakteri enfeksiyonu riski nedeniyle bugünlerde kolaylıkla yapılan organ nakilleri, kanser kemoterapileri ve büyük ameliyatlar yapılamayacak” dedi.

Antibiyotik direncinde ilk sıradayız

KLİMİK tarafından 13-19 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla Taksim’de bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Azap, antibiyotik direncinin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Geçen hafta açıklanan OECD raporunda dünya genelinde bakterilerin antibiyotiklere karşı giderek direnç kazandıklarının ortaya konduğunu aktaran Azap, OECD ülkeleri arasında antibiyotik direnci en yüksek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

AA

Etiketler: reçete, antibiyotik
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