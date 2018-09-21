100 aile hekimi görevden ayrıldı

Sağlıkta şiddet, hak kayıpları ve iş yüküyle ilgili sorunlarını ve çözüm tekliflerini aktarabilmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iki kez randevu isteyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan, şartlar dolayısıyla yaklaşık 1000 aile hekiminin görevinden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi.

Bakanlığın üst düzey diğer yetkileriyle görüştüklerini, ancak henüz sorunların giderilmesinde yol alamadıklarını anlatan Atakan, şunları söyledi: "Siddet, aşırı iş yükü ve hak kayıpları nedeniyle zamanla tükenmişliğe doğru yol almaya başladık. Açık olarak söylüyorum, tükendik. Aile hekimliğinin cazip tarafları kalmadı. Yeni açılan aile hekimliği kadroları dolmuyor. Yetkililerin sağlık çalışanlarının değerini azaltıcı, 'Her şeyi yapacaklar, yapmazlarsa şikâyet edin' sözleri halk ile hekimleri karşı karşıya getiriyor."

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