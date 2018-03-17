Türk Sağlık-Sen’in “Sağlık Çalışanlarının Çalışma Hayatındaki Sorunları” araştırmasında, 13 bin 409 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Türk Sağlık-Sen’in “Sağlık Çalışanlarının Çalışma Hayatındaki Sorunları” araştırmasında, çalışanlar amirlerini değerlendirdi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre sağlık çalışanlarının yüzde 68’i amirlerinin uygulamalarından rahatsız olduğunu, yüzde 30’u kurumda ayrım yaptıklarını, yüzde 21’i keyfi yönetim sergilediklerini, yüzde 17’si psikolojik baskı uyguladıklarını belirtti. Rapora göre, 2017 yılında 13 bin 409 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Şiddet en fazla yüzde 37 ile polikliniklerde görülüyor.

Bunu, yüzde 29’la acil servisler, yüzde 17 ile klinik ve servisler, yüzde 4 ile 112 Acil Servis istasyonları izliyor. Şiddet çağrısının yapıldığı yerlerin başında ise yüzde 43 ile devlet hastaneleri başı çekiyor. Onu, yüzde 27 ile eğitim ve araştırma hastaneleri, yüzde 13 ile aile sağlık merkezleri izliyor. Özel hastanelerden gelen çağrı oranı ise yüzde 2.