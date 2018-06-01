16 yılın sağlık bilançosu

iktidarın görevde olduğu 16 yıl boyunca sağlık alanında neler oldu ve seçim beyannamesinde bu konu hakkında neler yazıyor sorusuna cevap arayan araştırmacılar siyasilerin tek amacının oy olduğunu vurguladı.

AKP yönetiminin meclisi işlevsizleştirdiği tesbitinde bulunan Bağımsız İletişim Ağı gelinen noktadaki ironilere dikkat çekti. Söz konusu tesbit şu analizlerle başlıyor: “TBMM’yi kendi grubu dışında işlevsizleştiren ve önümüzdeki dönemde de fiilen yok hükmüne getirmeyi hedefleyen bir politikanın mimarı olan AKP, seçim beyannamesine tarihin bir ironisi olarak ‘Güçlü Meclis’ vurgusuyla başlıyor. Beyannamenin tümü 360 sayfa. İlginç olarak ‘Sağlık’ başlıklı bir alt bölüm yok. Ancak sağlık hizmetlerinin ağırlıkla anlatıldığı ‘Sağlıklı Nesiller’ başlıklı 12 sayfalık bir bölüm var. Ayrıca altı sayfalık bir ‘Sosyal Güvenlik’ bölümü var. Her iki bölüm de beyannamenin diğer konularında olduğu gibi ‘Neler Yaptık’ ve ‘Neler Yapacağız’ başlıklı alt bölümlerden oluşuyor. ‘Sağlıkta aktif iletişim politikaları’ ise AKP’nin sağlığa tümüyle ‘tüketici’ eksenli baktığını ve ‘sağlıklı hayat tarzı’ ile ‘sağlığı geliştirme’ politikalarını tüketicilerin bir ödevi olarak gördüğüne işaret ediyor.”

16 yılda ne değişti?

Seçim beyannamesindeki ‘Sağlıklı Nesiller’ başlıklı kısmın ‘Neler Yaptık’ alt başlığını inceleyen Ağ şu tesbitte bulundu: “Neler Yaptık bölümü topluca değerlendirildiğinde; diğer bölümlerde olduğu gibi sağlık alanında da AKP 16 yıl öncesinin sorun ve korkularını hatırlatmakta. Zaten beyannamenin genel ruhu da bu bakış açısıyla uyumlu. AKP, kendi beyannamesinde, kendi döneminde artan sağlık tüketiminin gerekli olup olmadığı tartışmasına hiç değinmemekte. Benzer biçimde artan sağlık hizmet tüketimi nedeniyle artan harcama miktarının karşılığı ile uyumlu olacak biçimde temel sağlık ölçütlerinde nasıl bir iyileşme yaşandığını da ifade etmemekte. Çünkü AKP, aslında Türkiye’nin sağlık ölçütlerinin artan bu tüketim ve harcama ile kıyaslanmayacak oranda kötü olduğunun farkında. Bu nedenle Türkiye’nin temel sağlık ölçütlerini, sağlıkta benzer harcama yapan ülkeler yerine Türkiye’nin 16 yıl öncesi ile kıyaslayarak kolayca ‘puan / oy alma’ derdinde.”

Hasta mı, müşteri mi?

Beyannamedeki ‘Neler yapacağız’ başlığını değerlendiren Bağımsız İletişim Ağı hastane bir müşteri gözüyle bakıldığını vurguluyor. Oysa ki esas gündem ‘sağlıklı kalmak’ olmalı diyen ağ çalışmayı şu tesbitle sonlandırıyor: “Neler Yapacağız bölümü “Bütün bu gayretlerimizin sonucunda halkımızın sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranını yüzde 71,7’den yüzde 80’lerin üzerine çıkacağız” ifadesiyle bitirilerek, çok özlü biçimde, sağlık alanındaki temel hedefin sağlıklı kalmak ve iyileşmek – esenlenmek değil, müşterinin / tüketicinin memnun edilmesi olduğu da ifade edilmiş oluyor.”