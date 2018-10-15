2 günlük bebeğe stent

İzmir’de kalp damarı kapalı dünyaya gelen Güneş bebek, doğumundan bir gün sonra takılan stentle sağlığına kavuştu.

Gülistan Durmuş, 29 Eylül’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi, aile bebeklerine “Güneş” adını verdi. Doğumunun ikinci gününde taburcu etmeye hazırladıkları Güneş bebeğin nefes almakta zorlandığını ve vücudunun morardığını fark eden doktorları, onu hemen yoğun bakım ünitesine aldı. Tetkiklerde bebeğin kalbinden akciğerine giden bir damarın kapalı ve kalbinin delik olduğu tespit edilince operasyon kararı alındı. Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığındaki ekip, 2 günlük bebeğin şah damarından girerek doğum sonrası kapanan damarı stentle açtı. Böylece rahat bir şekilde nefes alması sağlanan Güneş bebek, kuvöze alındı. Bir süre daha hastanede kalacak olan Güneş bebek, tedavisinin ardından evine gidecek ve 1 yaşına geldiğinde delik olan kalbi için operasyondan geçecek. AA

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