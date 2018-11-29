Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay’ın kuruluşunun 150. yılı faaliyetleri kapsamında verdiği konferansta 2 öğün yemenin öneminden bahsetti.

Tıp Kanunu kitabı Avrupa’da tıp mekteplerinde okutulan İbni Sina’nın günde 2 öğün yemek yenilmesini önerdiğini aktaran Karatay, “2 öğün sağlıktır, 3 öğün hastalıktır. Senelerce araştırıldı. Size 11 asırdır olan lâfları anlatıyorum. Endüstrinin oyuncağı olmayın. Spor salonları, yüzme kursları yerine çıkın dışarı hareket edin” tavsiyelerinde bulundu. Bir insan vücudunun 24 saat içinde yalnızca 5 gram şekere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Karatay, bunun fazlasının kanser hücrelerini beslediğine vurgu yaptı. Karatay, “Peki ne yiyeceğiz diye soranlara müjde” diyerek, su, tabiî köy tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı, köy tavuğu, köy yumurtası, peynir, kelle paça, ayak paça, kemik suyu, kırmızı et tüketilmesini tavsiye etti. Kelle, ayak paçanın bütün vücudu dinçleştirdiğini, bu bulunamıyorsa kemik suyu içilmesinin önemli olduğunu anlatan Karatay, “Kemiği kaynat, her sabah limonla suyunu iç. Bak bakalım hastalık kalıyor mu?” dedi. AA

Okunma Sayısı: 56

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.