2016’da 212 bin boşanma dâvâsı

Türkiye’de, geçen yıl açılan 212 bin 945 boşanma davasının 113 bin 892’si evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan “çekişmeli” davalardan oluştu.

Boşanmalara ilişkin adli istatistiklerden derlenen bilgilere göre, 2016’da 212 bin 945 boşanma davası açıldı. Bu davalardan 113 bin 892’si evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eşin de boşanmak istemesine karşılık boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanamaması durumunda çekişmeli olarak açıldı. Aynı nedenden mahkemelerdeki anlaşmalı boşanma dava sayısı 94 bin 662 olarak belirlendi.

Boşanma sebepleri

Böylece, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere toplam 208 bin 554 dava açılmış oldu. Boşanma nedenleri arasında yer alan zina gerekçesiyle bin 80 dava görüldü. Terk nedeniyle 915, ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle 668, fiili ayrılık nedenine dayalı olarak 576, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle ise 468 dava açıldı. Öte yandan mahkemeler, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve diğer nedenlerden dolayı açılan toplam 684 davayı da gördü. Boşanma davalarının en çok açıldığı illere bakıldığında ise 45 bin 534 dava sayısı ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 18 bin 594 dava ile Ankara, 17 bin 755 dava ile İzmir takip etti. En az davanın açıldığı iller sırasıyla Bayburt, Hakkari ve Şırnak oldu.

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