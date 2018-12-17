Dünya İslâm Sağlık Birliği ve Sağlık-Der tarafından “İslâm Ülkelerinde Sağlık Perspektifinden Kalkınma Meselesi” ana temasıyla 15-17 Aralık’ta Harbiye Askerî Müzesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen program bugün sona erecek.

“3. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi ve Fuarı”nda (WIHU-18) konuşan Dünya İslâm Sağlık Birliği Başkanı Kasım Sezen, Türkiye’nin sağlık sektöründe Batı’yla yarışır noktada olduğunu söyledi. Batı dünyasında “İslâm ülkeleri bir şey üretemez” algısı olduğunu ifade eden Sezen, sözlerini şöyle sürdürdü: “MR ve görüntülü ultrason dışında Türkiye’nin üretemediği bir tıbbî cihaz yok. Tamamını üretiyoruz. Teknoloji transferi yapmak artık zor değil, yeterince yapılıyor. İlâç üretiminde ciddî sıkıntılarımız var. Hükümet destek verdiği takdirde ilâç üretiminin de Ar-Ge’nin de gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye toplumunun tamamı Suriyeliler de dahil sağlık kapsamı içerisinde, ama Batı dünyası bunu bilmiyor. Türkiye, sağlık sektöründe Batı’yla yarışır noktada.

Bunu duyurmamız gerekiyor. Türkiye’deki bu imkânları yeterince anlatabilirsek gerçekten sağlık turizminde çok güzel bir yere ulaşırız.”