30 bin kişi kalp nakli bekliyor

Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, dünyada kalp nakli için yaklaşık 30 bin kişinin sıra beklediğini ve 8 bin nakil yapıldığını belirterek, “Türkiye’de son 5 yıl içinde gerçekleştirilen kalp nakil sayısı 2014’te 78, 2015’te 89, 2016’da 68, 2017’de 77 oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında da 59 kalp nakli operasyonu gerçekleştirildi.” dedi.

Kahveci, yaptığı açıklamada, ileri kalp yetmezliğine sebep olan kalp hastalıklarının hayatî öneme sahip ciddî bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Kalp naklinin çok önemli bir ameliyat olduğunu belirten Kahveci, insanlarda ilk kalp naklinin Güney Afrikalı cerrah Christain Barnard tarafından 1967 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kahveci, dünyada kalp nakli için yaklaşık 30 bin kişinin sıra beklediğini ve geçen yıl içinde dünya genelinde yaklaşık 8 bin kalp nakli gerçekleştirildiğini anlatarak şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de de 2016’da 742, 2017’de 896 kişi kalp nakli için bekleme sırasında yer aldı. Bu yıl için de şu ana kadar da bin 48 kişi bekleme listesinde bulunuyor. Öte yandan son 5 yıl içinde gerçekleştirilen kalp nakil sayısı ise 2014’te 78, 2015’te 89, 2016’da 68, 2017’de 77 oldu. Bu yılın ilk sekiz ayında da 59 kalp nakli operasyonu gerçekleştirildi. Buna göre, 5 yılda 370 kalp nakli yapıldı.” AA

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