4 milyon insan NASH hastası

Toplumda görülme sıklığı son yıllarda giderek artan ve hayatı tehdit ederek pek çok sağlık sorununa yol açan, yağlı karaciğer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Salih Boğa, karaciğer yağlanmasının 5’te 1’inin de iltihaplı karaciğer yağlanması olduğunu ve tıbbî adının da ‘NASH’ olduğunu söyledi.

NASH (non-alkolik steatohepatit) adı verilen alkole bağlı olmayan ileri derece iltihaplı karaciğer yağlanmasının Türkiye’de yaklaşık 4 milyon insanda görüldüğünü belirten Boğa, “Bu hastalığın en kötü yanı sinsi ilerlemesi ve hemen hemen hiçbir belirti vermemesidir” dedi. Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, iltihaplı karaciğer hastalığı olan NASH’in klinik açıdan daha fazla önem arz ettiğini dile getirdi. DHA

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