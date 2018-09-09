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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

5 bin kişi böbrek bekliyor

09 Eylül 2018, Pazar 18:23
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yılda 3 bin 500 kişinin böbrek nakli olduğu ülkede 25 bin hastanın böbrek beklediğini bildirdi.

Erk, yaptığı açıklamada, vatandaşların böbrek rahatsızlıklarına yakalanmamaları için aşırı tuz tüketiminden kaçınmaları, düzenli egzersiz yapmaları ve sigara kullanmamaları gerektiğini belirtti. Türkiye’de 62 bin kişinin diyaliz tedavisi gördüğünü anlatan Erk, “Ülkemizde yılda 3 bin 500 kişi böbrek nakli oluyor, 25 bin kişi ise sırada böbrek bekliyor. Nakiller yüzde 80 canlıdan yüzde 20 civarında da kadavradan yapılıyor. Kadavradan nakilleri yüzde 50 civarına arttırabilirsek ne mutlu bize.” dedi. Erk, Türkiye’de kronik böbrek hastası kadın sayısının erkeklerden 1,5 kat fazla olduğunu aktardı. Aşırı kullanımında birçok hastalığa sebep olan tuz tüketiminin devletin aldığı tedbirler sayesinde günlük 18 gramdan 13,5 grama düştüğünü vurgulayan Erk, şeker tüketiminde de gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk, Türkiye’de normalin 3 katı günlük şeker tüketildiğini, özellikle nişasta bazlı şekerlerin hastalığa dâvetiye çıkartarak obeziteye sebep olduğunu belirtti.

AA

Etiketler: böbrek
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