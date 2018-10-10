5 milyar insan miyop olabilir

Avustralya merkezli Brien Holden Vizyon Enstitüsü, uzağı görme bozukluğunun özellikle sanayileşmiş ülkelerde son on yılda hızla arttığını tesbit etti.

‘Çocukların kitap fobisi ‘astigmat’ olabilir’

Göz sağlığı için dikkat

Araştırmacılar eğer bu şekilde devam ederse 2050 yılında dünya genelinde 5 milyar insanın miyoptan mustarip olacağı tahmin ediyor. Bu da o yıllardaki toplam dünya nüfusunun yaklaşık yarısı oluyor. DW’de yer alan habere göre, Alman Göz Sağlığı Topluluğu (DOG) Başkanı Dr. Nicole Elster, “Bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerin erken yaşlardan itibaren yoğun olarak kullanılması, açık havada daha az zaman geçirmemize neden oluyor” dedi. Dolayısıyla miyop, kişinin çocukluk ve gençlik yıllarında teknolojik cihazları ne kadar yoğun kullandığı ile yakından ilgili. Gözünde miyop oluşan biri, bundan tabiî yollarla kurtulamaz. Uzağı görme bozukluğu çoğu kez çocukluk zamanlarında oluşmaya başlıyor ve sonraki yıllarda artarak devam ediyor. Rahatsızlık ne kadar erken yaşta başlarsa, yıllar içinde etkisi o kadar fazla oluyor.