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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

7 adımda horlamayı durdurun

20 Ağustos 2017, Pazar 16:19
Yetişkinlerin yüzde 45’i zaman zaman horluyor.

Horlamak aslında ciddî bir problemdir. Horlayan insanların yüzde 75’inde obstrüktif uyku apnesi bulunur. Bu da kalp hastalıkları riskini arttırır. Horlama evlilikte de büyük sorunlara sebep olabilir. Horlamayı durdurmak için satılan ilâçların ya da desteklerin çoğunun, arkalarında herhangi bir bilimsel temel bulunmadan piyasaya sürüldüğünü belirten İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, bunun yerine, horlamayı bırakmanıza yardımcı olabilecek tabiî çözümler ve hayat tarzı değişiklikleri tavsiye ediyor.

UYUDUĞUNUZ POZİSYONU DEĞİŞTİRİN: 

Yana yatarak uyuyabilmeniz horlamanızı büyük ölçüde azaltabilir. Horlama, uyku pozisyonundan bağımsız olarak devam ederse, obstrüktif uyku apnesi horlamanızın sebebi olabilir. Bu durumda bir doktora görünün.

KİLO VERİN: 

Kilo vermek horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir, ama bu kesin bir çözüm de değildir. Sonuç olarak zayıf insanlar da horlar.

UYKUDAN ÖNCE SAKİNLEŞTİRİCİ HORLAMAYA SEBEP OLUR: 

Sakinleştiriciler, boğazınızın arkasındaki kasların dinlenme tonusunu azaltır; bu da daha çok horlamanıza sebep olur. 

İYİ UYKU HİJYENİ UYGULAYIN:

Kötü uyku alışkanlıkları meselâ uzun saatler boyunca yeterince uyku uyumadan çalışmak, nihayetinde aşırıya kaçtığınız anlamına gelir. Sert ve derin uyuduğunuzda, kaslar flopi yapıyor, bu da horlamaya sebepoluyor.

BURUN GEÇİTLERİNİ AÇIN: 

Horlamanın burunda başlaması durumunda, burun pasajlarının açık tutulması horlamayı durdurmaya yardımcı olabilir. 

YASTIĞINIZI DEĞİŞTİRİN: 

Yastık kılıfınızı en son ne zaman değiştirdiniz? Yastığınızda bulunan alerjinler horlamanıza sebep olabilir. Yastıklarınızı sık sık havalandırın ve yastık kılıflarınızı kısa aralıklarla değiştirin. 

VÜCUDUNUZU SUSUZ BIRAKMAYIN: 

Bol miktarda sıvı tüketin. Burnunuzdaki ve yumuşak damağınızdaki enzimler kuruduğunda yapışkan oluyor. Bu da horlamaya sebep oluyor. 

***

Fazla uyku zarar verir

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/fazla-uyku-zarar-verir_439547

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Güzel bir Sünnet-i Seniyye: Öğle uykusu tansiyona iyi geliyor!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Asklepieion Voula Genel Hastanesi’nde yapılan araştırma; Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- Sünnet-i Seniyye'sinin ne derece önemli olduğunun ve Sünnet-i Seniyye'ye sıkıca tutunmanın, hayatımızı Sünnet-i Seniyye'ye göre şekillendirmenin, her iki dünyamızın sıhhat, selameti ve kalitesi açısından ne kadar nurlu sevaplı bir vazife olduğunun binler örneğinden sadece birtanesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuyla ilgili haberin tamamını okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/guzel-bir-sunnet-i-seniyye-ogle-uykusu-tansiyona-iyi-geliyor_355029

Risale-i Nur Külliyatı'ndan Lem'alar isimli eserden On Birinci Lem'a olan ve Sünnet-i Seniyye'nin mahiyeti ve önemi hakkındaki hakikatleri ihtiva eden risaleyi okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/lemalar/#172

Etiketler: uyku, horlamak
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