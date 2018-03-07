812 yıl önce katarakt ameliyatı

Kayseri Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde 812 yıl önce katarakt ve fıtık ameliyatları yapıılmış,

Kayseri’de Selçuklu Uygarlığı Müzesi adını alan dünyanın modern anlamda ilk tıp fakültesi olma özelliği taşıyan Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde 812 yıl önce katarakt ve fıtık ameliyatlarının yapıldığı belirtildi.

1206 yılında Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev’in kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırdığı dünyanın ilk modern tıp fakültesi sayılan Gevher Nesibe Medresesi Şifahanesi, Kayseri’nin Selçuklu döneminde inşa edilen en önemli tarihî yapısı olmasının yanında tıp âlimlerinin de önemli ameliyatları gerçekleştirdiği yer olarak tarihe geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi unvanını alan tarihî yapı içinde 600’den fazla Selçuklu dönemine ait tarihî eser, binin üzerinde sikke, ziyaretçilere gösteriliyor.

Ziyaretçisi artıyor

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde 812 yıl önce katarakt ve fıtık ameliyatları yapıldığını belirten Müze Müdürü Fehmi Gündüz, “Dünyanın ilk modern tıp merkezi Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’dir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında bu tarihî yapıyı Selçuklu Uygarlığı Müzesi yapmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde aldık. Yapılan restore çalışmasının ardından her yıl ziyaretçi sayımız katlanarak artmaktadır. Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi 1206 yılında hayata geçti. Buranın medrese, yani gıyasiye kısmında tıp öğrencileri gelişmiş ve düzenli eğitim görmüş, şifahane bölümünde de bunları uygulama imkânı bulmuşlar. Şifahanede, günümüzden 812 yıl önce katarakt, ayrıca da fıtık ameliyatları yapılmış. Şifahane, Osmanlı döneminde de aslına uygun olarak 1890 yılına kadar hizmet vermiştir” dedi.