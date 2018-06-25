85 milyarı kül ediyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye’de 18 milyondan fazla kişinin sigara içtiğini belirterek, “Bu kişiler her yıl sigara satın almak için 85 milyar lira harcıyor. 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor” dedi.

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