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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

85 milyarı kül ediyor

25 Haziran 2018, Pazartesi
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye’de 18 milyondan fazla kişinin sigara içtiğini belirterek, “Bu kişiler her yıl sigara satın almak için 85 milyar lira harcıyor. 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor” dedi.

Türkiye’nin göğüs hastalıkları alanındaki ilk bilimsel uzmanlık derneği olarak 48’inci faaliyet yılını kutlayan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), “Sigara ve Kalp Hastalığı” konulu afiş yarışmasının ödül töreninde önemli uyarılarda bulundu. Türkiye’de 18 milyondan fazla kişinin sigara içtiğini belirten TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigaranın sağlığa olan zararlarının yanı sıra oluşturduğu ekonomik kayba da dikkat çekti.

HER YIL 100 BİN KİŞİ

Gazi Üniversitesi 75. Yıl Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda vefat ettiğini hatırlatan Bilir, Türkiye’ye ilişkin şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ise yılda 120 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi ölüyor. 20 yıl önce gerçekleşen depremde kayıtlara göre 17 bin kişi öldü. Aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin üstünden 20 yıl geçti ve o büyüklükte deprem olmadı, ama sigara nedeniyle her yıl 100 bin kişi ölmeye devam etti.”

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Etiketler: sigara
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