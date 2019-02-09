Açık alanlarda da sigara yasağı uygulansın

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, kapalı alanlarda sigara kullanımı yasak olduğu için dışardaki tüm alanların tütün kullanıcılarına ayrılmış gibi bir durumun olduğunu belirterek, "Vatandaşları hem pasif içici durumundan kurtarmak için hem de tüm alanların onların da kullanabileceği şekilde düzenlenmesi için kesinlikle tütün yasasının açık alanlar için de uygulanmasını destekliyor ve talep ediyoruz" dedi.

Işık, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Yeşilay Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında, bütün bağımlıklarla aynı anda mücadele eden bir dernek olan Yeşilay'ın en önem çalışma alanlarından birinin sigarayla mücadele olduğunu anlattı.Bu noktada Sağlık Bakanlığı'yla "Yeşil Dedektör" uygulamasını hayat geçirdiklerini anımsatan Işık, "Yeşil Dedektör, kapalı alanlarda tütün kullanımının ihlal edildiği durumlarda vatandaşların şikayetlerini yapılabileceği bir aplikasyon. Şu ana kadar 250 bin kişi tarafından indirildi. 100 binden fazla da şikayet aldık. Bu aplikasyonun oluşturulması Yeşilay'ın, sonrasında kontrollerinin ve takibinin yapılması Sağlık Bakanlığı'na ait bir proje. İndirilme sayısına baktığımıza projenin amacını yerine getirdiğini sayabiliriz." diye konuştu.

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