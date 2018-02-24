Acının az bilinen faydaları

Baharatlı ve acı yemekleri sevmemizin ardında damak tadından öte sebepler de yatıyor.

Dünyanın bir çok bölgesinde insanlar acı yemeyi seviyor. Tayland, Meksika, Çin, Hint, Etiyopya gibi bol acı kullanan mutfaklar oldukça yaygın. Bazı mutfaklarda acı hemen hemen hiç kullanılmazken bazıları sebep acı şampiyonluğu için yarışıyor. BBC’de yer alan habere göre, araştırmacılar farklı ülkelere ait yemek kitaplarında yer alan yemek tariflerini incelediğinde şunu fark etmiş: Ortalama sıcaklık arttıkça (bu yiyeceklerin çabuk bozulması anlamına gelir) yemeklerde daha fazla sayıda ve daha bol miktarda baharat kullanılıyor ve bakterilere karşı etkili olan baharatların kullanımı artıyor.

Isı dengesini koruyor

Buzdolabı kullanımı yaygınlaşmadan önce, sıcak bölgelerde yemekler çabuk bozulduğu için, baharatlar yiyeceklerin ömrünü uzatan ve onlara lezzet katan bir işlev görüyordu. Ayrıca acı ve baharat insanı terlettiği için serinletici bir etkisi de oluyor. Terlediğimizde buharlaşma dolayısıyla vücudumuz serinleyip ısı dengesi korunuyor. Nem oranı yüksek olduğunda ise terlemenin aynı etkiyi göstermediği biliniyor. Bir araştırmada egzersiz sonrasında sıcak su içen insanların vücudunun soğuk su içenlere kıyasla daha fazla serinlediği görüldü. Ama baharat kullanımı sadece nem oranının yüksek olduğu tropikal bölgelerle sınırlı değil. Acı biberin çıkış yeri Amerika kıt’asıdır. Karabiber, zencefil, tarçın gibi baharatların birçoğu doğudan, Asya’dan geliyordu.