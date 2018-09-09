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Açken alış veriş yapmayın

09 Eylül 2018, Pazar 21:00
‘Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler’ projesi kapsamında, unutulan gıdaların israfını önlemek üzere önemli alış veriş ve saklama ipuçlarını paylaşıyor. Bunlardan biri de açken alış veriş yapmamak.

Gıda israfının önüne geçmenin anahtarı planlı ve duyarlı alış veriş. “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” girişiminin bir parçası olarak Hotpoint, gıda alış verişi deneyimini en iyi hale getirmeye, “unutulan gıdaları” değerlendirmeye ve bu sayede hanelerdeki gıda israfını azaltmaya yardımcı olacak 12 “taze” alış veriş ve saklama ipucunu derledi. Tüketiciler bu basit ipuçlarını izleyerek, vakit kaybetmeden “Taze Düşünme”‘ye doğru bir adım daha atmaya dâvet ediyor.

Önce evinizde alış verişe çıkın

Alış verişe çıkmadan önce, elinizde mevcut olan gıdaları almamak için buzdolabınızda ve dolaplarınızda alış verişe çıkın. Evde ne olup olmadığına hızlıca göz atmak, unutulan gıdaları tesbite ve yemekleriniz için eksikleri belirlemeye yardımcı olur.

Temel ihtiyaçlarınızı tanımlayın

Uzun bir alış veriş seferinden eve elinizde poşetlerle geldiğinizi ve aldıklarınızı yerleştirmeye başladığınızı hayal edin. Aldığınız yumurtaları buzdolabına yerleştirirken, dolapta zaten içi yumurtalarla dolu bir karton olduğunu fark ediyorsunuz. Bunu engellemenin bir yolu, bazı gıdalara temel ihtiyaçlarınızı ve tam miktarlarını keşfetmektir. Bu yöntem, sadece aynı ürünleri almanızı engellemekle kalmayıp aynı zamanda azalan bir şey olup olmadığını da size hatırlatacaktır.

Yalnızca gerekli olanları alın

Makarna, pirinç veya konserve gıdalar, dayanıklılıkları sayesinde daha büyük ölçülerde alınabilir. Balık, kıyma veya taze ürünler gibi kolay bozulabilen ürünler söz konusu olduğunda, kısa süre sonra pişirileceği kesin olmayan ürünleri düşünmeden almak yerine sadece gerçekten kullanacağınız zaman alın.

Mevsiminde tüketin

Ürün reyonlarındaki teklifler bazen ihtiyacınız olandan daha fazlasını almaya teşvik edebilir. Atacağınız gıdalara para ödemektense doğru miktarda gıda almayı hedefleyin. Mevsim dışı yetiştirilen ve bütün dünyayı dolaşan taze meyve ve sebzeler çok fazla enerji sarfiyatına sebep olur. Zaman zaman hangi meyve ve sebzelerin mevsimi olduğunu araştırmakta fayda vardır. Her mevsime özel meyve ve sebzeler için pazarlara yönelebilir ve çok daha ucuza mevsimlik gıdalar alabilirsiniz.

Aç olduğunuzda alış veriş yapmayın

Boş mideyle alış verişe çıktığınızda birdenbire etrafınızdaki her şey çok daha cazip ve lezzetli görünür ve sağduyulu kararlar vermeniz imkânsız hale gelir. İstemeden aslında ihtiyacınız olandan daha fazlasını alırsınız. Bu yüzden asla açken alışveriş yapmayın.

Görünürlüğü sağlayın

Yanlış gıda depolama, gıdanın büyük bir hızla bozulmasına sebep olur. Buzdolabında nelerin saklanması gerektiği ve nelerin dışarıda bırakılabileceği konusunda kendinizi bilgilendirin. Buzdolabınızı ve kilerinizi düzenli tutarak depoladığınız ürünleri görebilin. Taze gıdaları buzdolabında ön sıralara yerleştirmenin yanı sıra, gıdalarınızı sıkça gözden geçirebilmek için her şeyi görünürde tutmaya çalışın.

Alış veriş sıklığınızı düzenleyin

Yoğun hayat temposu içinde, alış verişinizi yalnızca haftada bir yapmak daha uygun gibi görünebilir. Ancak, bu aynı zamanda daha fazla gıda ve para israfı demektir. Taze malzemelerin lezzetinin ve besin değerinin tam anlamıyla keyfini çıkarmak için hafta boyunca daha sık ve daha küçük miktarda alış veriş yapmak çok daha akıllıcadır. 

HABER: NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Etiketler: gıda, israf, alış veriş
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