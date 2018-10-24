Ağrı kontrolü kanser tedavisine yardımcı

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztekin, “Yapılan literatür çalışmalarında, kanser tedavisi gören bir hastada ağrı kontrolünün sağlanmasının, kemoterapi ya da radyoterapi tedavisinin başarı oranını yüzde 80 arttırdığı görülüyor” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Öztekin, kanser hastalarının yüzde 70’inin hayatlarının bir döneminde ağrıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Her hastanın ağrı eşiğinin birbirinden farklı olabileceğine işaret eden Öztekin, “Hekimler hastalarına bu konuda sorular sormalı. Kanser tedavisinde görev alan uzmanların, algoloji uzmanlarıyla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yapılan literatür çalışmalarında, kanser tedavisi gören bir hastada ağrı kontrolünün sağlanmasının, kemoterapi ya da radyoterapi tedavisinin başarı oranını yüzde 80 artırdığı görülüyor” değerlendirmesinde bulundu. AA

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