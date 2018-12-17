Aile hekiminizi tanıyın

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğini tanıtmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyası başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların aile hekimini daha yakından tanıması için Sağlık Bakanlığı’nca başlatılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini arttırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” sloganıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Koca, bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Koca, kronik hastalıklarının takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığını hatırlatarak hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret etti.

81 ilde kampanya

81 il genelinde yürütülecek “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyasıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuruların azalacağını vurgulayan Koca, “Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamakta değerlendirilen hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkânlarını daha da arttırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak” dedi.

Afişlerle tanıtım yapılacak

Bakan Koca, söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videolarının hazırlandığını, ayrıca illerde saha faaliyetlerinin düzenleneceğini anlattı.

Basımı yapılan afişlerin kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asılacağını ifade eden Koca, hazırlanan kamu spotlarının da ulusal televizyon kanallarında yayınlanacağını söyledi.