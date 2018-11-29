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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Aile: Kalpsiz dünyada son sığınak

29 Kasım 2018, Perşembe 00:02
III. ULUSLARARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ, “AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ” ANA TEMASI İLE GERÇEKLEŞTİ.

Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte düzenlediği III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, “Ailenin Güçlendirilmesi” ana teması ile geçekleşti. Zirve kapsamında paralel oturumlar gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar, ailenin günümüzde kalpsiz bir dünyada son sığınak olarak nitelendiğini söyledi. 

Aile terapisi yüzleşmeyi sağlar

Kemal Sayar, “Ailenin güçlendirilmesi için hepimizin görevi var. Ailenin yangın yerine döndüğü yerde ruhsal kötülükler de beraberinde getirir. Ailenin bir ferdi psikiyatriste geldiği zaman çoğu zaman yanlış üyesi psikiyatriste gelmiştir. Oysa onu hastalandıran onun üzerinde olumsuz etki yapanlar kendilerine yakıştırmadıkları için o koltukta oturmazlar. Her ailenin acısının bulunması ve yarasını iyileştirmek gerekir. Aile terapisi yüzleşmeyi sağlar. O yarayı karşılıklı etkileşimlerle iyileştirmeyi sağlar. Ailedeki iletişim tıkanıklığı problemin daha da çözümsüz hale gelmesine neden olabilir. Anne, baba ve çocuk arasında sürekli etkileşim halindendir. Bu üyelerden biri problemli olduğunda hepsine yansır” dedi.

Kadınlar nesiller arasındaki en kalıcı bağ

Agder Üniversitesi’nden Prof. Gunhild O. Hagestad ise, yaş ayrımının bugün üzerinde çok konuşmadığımız bir konu olduğunu belirterek şöyle konuştu, “Kadınların hayatına baktığımızda çok ciddî dönüm noktaları gördük. İnsanlık tarihine baktığımızda her zaman nüfusun yarışı 15 yaşın altındadır. Norveç ve Japonya’da nüfusun yüzde 60’ı 60 yaşın üzerinde. Pek çok batı Avrupa ülkesinde çocukların yarısı 4 büyük ebeveyni birden hayatta oluyor. 40 yaş seviyesinde bile 30’lu yaşlarındaki insanları 1 büyük ebeveyni hayatta olmuş oluyor. Norveç’te en büyük torunun 65 yaşında olduğunu görmüştük. Kadınlar daha uzun ömürlü olduğu için nüfusta daha fazla kadın görüyoruz. Kadınlar yaklaşık 6 yıl daha fazla yaşıyor. Kadınlar nesiller arasındaki en kalıcı bağı oluşturmuş oluyor. En kalıcı bağ anne ve kız çocuğu arasında oluyor. “

Aile için din önemli

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı’nın moderatölüğünde yapılan oturumda “Din ve aile” konusu ele alındı. Prof. Dr. Huriye Martı, Güçlü bir aile dokusu oluşturmak için dinin son derece önemli katkılarının olduğunu belirterek, “Dinin aile üzerinde onarıcı ve yapıcı rolü yadsınamaz. Dinin aileyi birleştirici ve koruyucu gücü bir takım hukukî ve ahlâkî kurallarla ortaya çıkıyor. Dinin insanlar tarafından algılanışı ve yorumu bazen amacına muhalif olarak gerçekleşebiliyor. 

Aile içi şiddet ihtiva eden tavırların din kisvesi altında gösterilmesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu. 

Aileyi bir arada tutan annedir

Kendİsİnİ Hıristiyan bir aile mensubu, anne ve iş kadını olarak tanımlayan Lia Galici ise şunları söyledi, “Hıristiyan aile onu değişime zorlayan etkilere direnmeye devam etmektedir. Kilise sosyal yapının en değerli hücresi olan aile için endişe ediyor. Başrahip Tatul Anuşyan da oturumda yaptığı konuşmada, bugün aile yapılarındaki sallantıların ihmallerden kaynaklandığı belirterek şöyle devam etti, “Eğitim ruha işlemektir. Öğretim ise zihne hitap eder. Ailenin reisi de öğretmeni de annedir. İlk duâyı da anne öğretir aileyi bir arada anne tutar. Ruhsal gelişimimizi tamamlamaya çalışırken dini değerlerimizi göz ardı ediyoruz. Aileyi bir arada tutan en önemli değerlerden biri dindir. Bu bağlamda çağdaş sandığımız kültürlere itaat etmemeliyiz. ”

HABER: KÜBRA ÖRNEK

Etiketler: aile
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