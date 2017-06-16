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''Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük''

16 Haziran 2017, Cuma 13:08
Eski Kayseri Müftüsü ve emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan dini içerikli bir programların vatandaşların sıkıntılarını ve problemlerini Kur'an-ı Kerim ve sünnetten alıntılarla çözmeye çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Geri dönüşlerden de anlıyorum ki vatandaşlarımız bundan çok istifade ediyor. Bu programlar bir psikolog görevi yapmaktır." dedi.

Nursaçan, yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- "Müslümanların derdi ile dertlenmeyen, onlardan değildir" hadisi ışığında söz konusu programların bir irşat (doğru yol gösterme) çalışması doğrultusunda olması gerektiğini söyledi.

Nursaçan, "Vatandaşımız programda adını da vermeyince gerçek derdini, sıkıntısını, problemini bize intikal ettiriyor. Biz de onun, devasını kitap ve sünnetten vermeye çalışıyoruz. Zannederim ki çok hayırlı bir hizmet oluyor. Geri dönüşlerden de anlıyorum ki vatandaşlarımız bundan çok istifade ediyor. Bu programlar bir psikolog görevi yapmaktır. Hem de çok etkin. Dini mesajlara, Allah'ın kitabı Kur'an'a, Peygamberin hayatına ve tavsiyelerine dayandığı için izleyici inanıyor. İnanmış olunca onu artık hayatına tatbik edecektir. O sıkıntıdan kurtulabilmek için tavsiyelere uyulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Nursaçan, çeşitli soruların yöneltildiği programda en çok aile içi problemlerin dile getirildiğini anlatarak, ailenin önemine değindi. Her konuda olduğu gibi aile içindeki sorunlardan kurtulmak için Allah'ın kitabına, Peygamberin Sünnetine -Aleyhissalatu Vesselam- inanılması, bağlanması ve onun hayatının rol model alınması gerektiğini ifade eden Nursaçan, "Milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük. Ailenin sağlam olabilmesi için sevgi, saygı, sabır ve sadakat gibi duyguların güçlü olması gerekiyor. Dini irşada ihtiyaç var." dedi.

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Okumak için tıklayınız:

Yeni Asya'nın Fıkıh Günlüğü köşesinden istifade etmek için tıklayınız

Ailelere önemli tavsiyeler: İslâm’a uygun çocuk yetiştirmek için…

AA

Etiketler: necmettin nursaçan, yeni asya, süleyman kösmene
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