Akran zorbalığına dikkat

BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre, dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her iki gençten biri okul ya da okul çevresinde şiddete maruz kalıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, akran zorbalığının dört şekilde ortaya çıktığını söyledi. Akran zorbalığını “Aralarında güç eşitsizliği olan çocuklar arasında sürekli ve tekrarlanan birtakım rahatsız edici ya da zarar verici davranışlar” olarak tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, şu değerlendirmelerde bulundu, “Zorbalık dediğimiz zaman dört farklı şekli olduğunu görüyoruz; fiziksel, sözel, sosyal ve siber zorbalık. Fiziksel zorbalıkta vurma, itme, tekmeleme, tükürme gibi daha çok fiziksel hareketler ile yapılan bir zorbalık türünden bahsediyoruz. Sözel zorbalıkta ise çocuğu aşağılama, küçümseme, lakap takma, hakaret etme gibi sözel davranışlar var. Sosyal zorbalıkta yine çocuğu dışlama, hiç yokmuş gibi davranma şeklinde sosyal sonuçları olan zorbalık türünden bahsediyoruz. En son siber zorbalıkta ise yine hepimizin bildiği gibi internet ortamında ya da sosyal medyada rahatsızlık verici birtakım yazılar paylaşma ya da fotoğraflar paylaşmadan bahsediyoruz.”

Zorbalık ve güvenli bir arkadaşlık anlatılmalı

Çocuklar zorbalıkla ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Çocuklar mutlaka bilgi sahibi olmalı çünkü çocukların birçoğu aslında zorbalığa maruz kaldığını anlayamayabiliyor. Bu nedenle, hangi davranışların zorbalık olarak kabul edileceğini ya da normal, sağlıklı ve güvenli bir arkadaşlık ilişkisinin nasıl olması gerektiği çocuklara mutlaka anlatılmalı. Onlar da bunun dışında bir davranışa maruz kaldıklarında bunun olması gerekenin dışında olduğunu anlayabilsinler” diye konuştu.

İstanbul – Mehmet Saygıner