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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Alternatif tıp geliştirilmeli

12 Haziran 2018, Salı 23:30
Ülkemİzİn sağlık turizmi kapasitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’de bin 500 adet doğal termal su kaynağı var. Sağlık açısından çok önemli bir yere sahip olan doğal termal kaynaklarımızdan en doğru şekilde faydalanıp turistlerin hizmetine sunmalıyız. Özellikle kıyı kesiminde bulunmayan ve yabancı turist sayısının az olduğu illerimizde sağlık turizminin gelişimine önem vermeliyiz. Gelişmiş ülkelere göre yüzde 40 daha ucuz sağlık hizmeti verilen ülkemizde sağlık turizmi geliri yıllık ortalama 6 milyar dolar civarında. Uzmanların araştırmalarına göre, tedavi amaçlı gelen turist, diğerine göre ortalama 4 kat daha fazla döviz bırakıyor. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi hedefini 20 milyar dolara çıkarmak için potansiyelimizi çok iyi kullanarak Türkiye’yi bir termal tedavi merkezi haline getirmeliyiz” dedi.

Emin ellerde olsun

Sağlık turizminin gelişmesi için alternatif tedavi yöntemlerini geliştirmemiz ve uzman ellere emanet etmemiz gerektiğini söyleyen Palandöken şunları söyledi: “Araştırmalara göre dünyada her üç kişiden biri geleneksel ve tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemlerini kullanıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, akupunktur uygulamaları ve fitoterapi gibi tamamlayıcı tedavilerin yanı sıra ülkemizde geleneksel olarak uygulanan alternatif tedavi yöntemlerinden hacamat ve sülük uygulaması var. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan geleneksel tedavi yöntemlerimiz artık hastanelerde ve uzman ellerde yapılmaya başladı. Ülkemize özgü bu tarz tedavi yöntemlerini geliştirip tamamen sağlık merkezlerinin bünyesine taşımalıyız. Geleneksel tedavi yöntemlerimizin merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçerek alternatif tedaviyi geliştirmeli ve sağlık turizminde öncü olmalıyız.” 

Ankara - Recep Gören 

Etiketler: alternatif tıp, bendevi palandöken, recep gören
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