Ani baş ağrınızın sebebi yoksa dondurma mı?

Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, “Biraz dondurma, ya da soğuk içecek tükettiğinizde kafanızın ortasında bir ağrı oluşabilir” dedi.

Biraz dondurma ya da soğuk içecek tükettiğinizde kafanızın ortasında bir ağrı oluşabilir. Bu ağrıyı geçirmek, ısınmak ve daha iyi hissetmek için en iyi yöntem; tükettiğiniz soğuk içecek ya da yiyeceğin üzerine ılık su içmektir. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız ve sebebini çoğu zaman bilemediğimiz baş ağrısıyla ilgili bilinmeyenleri Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz anlattı.

Küme tipi baş ağrıları erkekleri kadınlardan daha çok etkiler

Küme tipi baş ağrılarının migren ve gerilim tipi baş ağrılarına göre görülme oranı az olsa da; erkeklerde kadınlara göre görülme oranı yaklaşık 6 kat daha fazladır ve çok şiddetlidir. Bir gözün arkasında ya da etrafında çok şiddetli ağrıyla kendisini gösteren küme tipi baş ağrıları, genellikle her gün aynı saatlerde birkaç dakika veya birkaç saat görülebilir. Bu tür bir baş ağrısıyla karşılaştığınızda mutlaka hekiminize danışarak gerekli kontrollerinizi yaptırın ve hekiminizin tavsiye ettiği ağrı kesicileri kullanın.

Baş ağrısı ilacı bazen baş ağrısına sebep olabilir

Hekiminizin tavsiye ettiği dozdan daha fazla baş ağrısı ilâcı kullandığınızda, baş dönmesinin yanı sıra baş ağrınız da artabilir. Daha iyi hissetmek için ilâcı alırsınız, ama ilâcı içtikten sonra daha çok ağrı çekebilirsiniz. Bu durum zamanla bir kısır döngüye sebep olabilir. Çok fazla baş ağrınız varsa, direkt ilâca sarılmak yerine hekiminize danışın.

UYARI İŞARETLERİ

Bazen baş ağrıları, vücudunuzda ciddî bir şeylerin olduğunu söyleyen uyarı işaretleri olabilir.

• Anormal baş ağrısı, ense sertliği, kusma gibi baş ağrısına eşlik eden bulgular beyin kanaması veya başka bir sağlık probleminin habercisi olabilir.

• Kollarınızda veya bacaklarınızda uyuşukluk veya karıncalanma ile baş ağrısı birlikte görülüyorsa inme belirtisi olabilir.

• Son zamanlarda aniden gelişen ve yoğun bir şekilde devam eden baş ağrısı başka bir sağlık probleminin habercisi olabilir.

Baş ağrınızın sebebi başka bir sağlık probleminiz olabilir

Baş ağrısının altında bazen tümör, enfeksiyon, beyin kanaması gibi başka sebepler olabilir. Baş ağrınıza ek başka bulgular olduğunda, daha önceki baş ağrılarınıza benzemeyen ve hayatınızın en şiddetli baş ağrısı olarak tanımlayabileceğiniz bir baş ağrısıyla karşılaştığınızda sebebini öğrenmek için mutlaka hekiminize başvurun.

Rutininizi değiştirmeniz de baş ağrınızın sebebi olabilir

Özellikle hafta sonu görülen baş ağrılarının temelinde hafta içi rutininizden farklı olan fazla uyumak, fazla aktivite yapmak, çok fazla kahve tüketmek gibi sebepler yatabilir. Bu sebeple hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerinizi birbirinizden çok farklı olmayacak ve rutininizi bozmayacak şekilde organize etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL