‘Anne sütünü geç alma, ölüm riskini arttırıyor’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca Dünya Emzirme Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Anne sütünün önemine dikkati çeken Arıca, anne sütüyle beslenmeyen çocuklarda ölümlerin, anne sütüyle beslenenlere göre 4-6 kat daha fazla olduğunu dile getirerek, “Emzirmeye başlanması ne kadar gecikirse çocuğun ilk bir ay içinde ölme riski de o kadar artmaktadır. Doğumun ardından emzirmede 2 ila 23 saatlik gecikme hayatın ilk 28 gününde ölüm riskini yüzde 40 arttırırken, gecikmenin 24 saat ve daha uzun olması durumunda riskteki artış yüzde 80’i bulmaktadır. Doğumdan sonra ilk 6 ay anne sütüyle beslenen bebeklerin, başka bir besine ihtiyacı yoktur. İlk 6 aydan sonra, emzirme ek besinlerle birkaç yıl devam edebilir. Bu dönemde bebekler çok hızlı gelişir ve ihtiyaçlarının karşılanması ise anne sütüyle gerçekleşir” şeklinde konuştu.