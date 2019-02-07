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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Anne ve babalara 'kriminal zaman dilimi' uyarısı!

07 Şubat 2019, Perşembe 15:24
Doç. Dr. Eraslan, Mavi Balina oyunu tehlikesine dair, "Kriminal zaman dilimi var. Bu, gece saat 02.00 ila 05.00 arasındadır. Anne ve babalar, çocuklarının gece yaptığı internet bağlantılarını merak etsin." dedi.

'Mavi Balina'ya karşı uyarı!

Mavi balina timi iş başında

Sosyal İletişim Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, yaptığı açıklamada, "Mavi Balina"nın bir Rus psikoloji öğrencisinin ortaya koyduğu ve sosyal medya üzerinden yayımladığı kademeli bir oyun olduğunu ifade etti.

Söz konusu oyunla ilgili dikkat çekilmesi gereken noktalar bulunduğunu dile getiren Eraslan, şöyle konuştu:

"Mavi Balina oyunu dijital illüzyon malzemesi olarak kullanılıyor. 50 aşamalık bir süreç içinde çocuklar kolaydan zora, basitten karmaşığa çeşitli görevleri yerine getiriyor. Maalesef ki oyunun son basamağında çocuklar intihara yönlendirilerek bir dijital illüzyonun içine sokuluyor. Dünya genelinde Mavi Balina'dan 130'a yakın ölüm vakası görüldü. Çocuklar kendini gösterme, onanma, takdir görme ihtiyaçlarını sosyal ağlarda gidermeye çalışıyor. Adeta bir uyuşturucu gibi farkına varmadan bağımlılık sürecine giriliyor. Biz buna 'dijital uyuşturucu' diyoruz. Bir bağımlılık sürecine girilerek intihara yöneliniyor."

"Çocukların internet bağlantılarını merak edin"

Eraslan, Türkiye'de "Mavi Balina" tehlikesinin arttığına değinerek, bu oyun konusunda anne ve babaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bu oyuna dahil olan çocuklarda ani motivasyon kaybı ve hırçınlık, günlük sosyal hayatın dışına çıkma, sürekli odasında kalma gibi değişimler görülebildiğini aktaran Eraslan, "Kriminal zaman dilimi var. Bu, gece saat 02.00 ila 05.00 arasındadır. Bütün online suç bağlantılarının hepsi söz konusu saatlerde oluyor." ifadelerini kullandı.

Eraslan, anne ve babalara, çocuklarının gece yaptığı internet bağlantılarını merak etmelerini önerdi.

Çocukların hiç olmadık şekilde suç dünyasına sanal ortam aracılığıyla girebildiğini dile getiren Eraslan, "Çocukların bu tür oyunlara kapılmaması için mutlaka onanması, takdir görmesi, yaptıklarının pekiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çocuklar sanal ortamlarda kendini gösterme yoluna gidebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

İnternette meydan okumalara dikkat

Eraslan, Mavi Balina dışında dijital illüzyon malzemesi olarak kullanılan 12 oyun daha saptadıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Challenge denilen meydan okuma oyunları var. '72 saat challenge', '48 saat challenge' denilen oyunlarda çocuk ortadan kayboluyor ve ebeveynleri çocuklara bir şey oldu diye üzüntüsüne kapılıyor. Cesaret oyunları var. Bunlarda da çocuklar vücutlarına olmadık şekilde üst düzey acı verici işlemler yapıp bunları paylaşıyor."

Doç. Dr. Levent Eraslan, anne ve babaların söz konusu oyunlarla karşılaştığında derhal emniyet güçlerine ve siber@egm.gov.tr internet adresine ekran görüntüsünü göndermelerini önerdiklerini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: internet, çocuk eğitimi, mavi balina
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