“Annelik en büyük tekâmül vesilesi”

Psiko – Analist & Yazar Remziye Berin Tuncer modern çağın anneliğine dair çok önemli meseleleri Bizim Aile Dergisine konuştu.

Kariyer mi, çocuk mu, çalışan anne mi, çalışmayan anne mi?

Yakınlarda yayınlanmış “Kendine doğmak” adlı bir kitabım var. Orada da üzerinde durduğum bir konu bu. Ben bunu “Kariyer mi, çocuk mu, çalışan anne mi, çalışmayan anne mi?” gibi genel geçer bakış açısıyla ele almamayı tercih ediyorum. Çünkü aslında hepimiz çalışmayan bir anne olmadığımızı biliyoruz. Bütün anneler ve bütün kadınlar bir şekliyle çalışıyor. Bazıları evde, bazıları dışarıda, ama herkes hayatı ile ilgili sorumluluk alma çabasında. Bu yüzden ben mümkün mertebe eğitici olabilecek, kendini kötü hissedebilecek kavramları kullanmamayı tercih ediyorum. Kişinin, bireyin bu anlamda ideal bir insan, ideal bir kadın ya da anne resminin çizilmesi bana çok sağlıklı ya da makul gelmiyor. Ben aslında her insanın biricikliğini vurgulamak istiyorum. Kitabımda da, yazılarımda da genellikle insanın kendini tanıması, kendi olması üzerinden sağlıklı, dengeli ilişkiler geliştirmesinin önemi üzerinde duruyorum. Eğer kadın kendiyle sağlıklı ilişkiler geliştirip, ne istediğini bilirse, meselâ sosyal hayatta etkili olmayı seviyor olabilir, daha sakin bir hayatı seviyor olabilir bu anlamda farkındalığı yüksek olduğu zaman, çocuğuyla kurduğu ilişkide de daha dengeli bir anne modeli oluşturabiliyor. Aksi takdirde kadınlara evde olduklarında güçsüz, dışarıda olduklarında ise başarılı oldukları gibi dayatmalarla yaklaştığımızda, kendilerini değersiz ve yetersiz hissetmelerinden dolayı anneliklerinin ve çocuklarıyla kurduğu iletişimin de çok zarar gördüğünü gözlemliyorum.

Annenin farkındalık düzeyi çok önemli!

Biz modern dönemde ayakta kalmaya çalışan anneler, kadınlar olarak, “Çocuğumuz için en iyisi nedir? Nasıl daha iyi bir anne olabilirim?” gibi sorularla yola çıktığımızda karşımıza belli şeyler çıkıyor. “Çalışan anne şöyledir, çalışmayan anne böyledir, evinde çocuğu ile ilgilenen anne var, ilgilenmeyen anne var vs. Bunların arka plânına baktığımda, aslında bu kadar ciddî bir ayrım olmadığını, ayrımın daha çok kadınların kendi iç dünyalarındaki çatışmalarla ile ilgili olduğunu gördüm. Çok yoğun çalışıp, çocuğuyla çok güzel ilişkiler geliştirebilen kadınlar olduğu gibi, evde olduğu halde bütün gün çocuğu ile hiç temas etmeyen ve bağlantı kurmamış kadınlar da olabiliyor. Bu anlamda en önemli şey, annenin kendi iç dünyası ve kendini tanıma düzeyi. Bir kadının iç görü düzeyi yüksek olduğu sürece çocuğuyla güzel ve sağlıklı ilişkiler kurabilir, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olabilir. Bunu geliştirememesi durumunda, çok ciddî bir bilgi donanımına sahip de olsa, ödüllerle dolu bir kariyeri de olsa çocuğu ile güzel bir iletişim ilişki kurmamış olabilir. Aslında bu çok hassas ve bizim toplum olarak da yaralı olduğumuz bir konu.

Çalışan bir annesiniz, bize neler tavsiye edebilirsiniz?

Yoğun iş tempoma dur deyip, onlarla daha çok aktif zaman geçirmeyi öncelemeye çalışıyorum. Belirli saatlerde danışan almıyorum, çocuklarımın evde olduğu zamanlarda evde olmaya gayret ediyorum. Kimi zaman da onlara “Şu an çok yoğun bir dönemimdeyim ya da babanızla tatile gitmemiz, kendimize zaman ayırmamız gerekiyor.” diye çok net bir şekilde kendi ihtiyaçlarımızı da ifade edebiliyorum. Çocuklarım bu dili öğrendikleri için, okulda öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla problemlerini ifade edip çözüm yoluna gidebiliyorlar. Anne, babalar sanki çocuklarının yanında hiç konuşmamanın, iyi ilişkiymiş gibi olduğunu düşünürler. Tabiî ki çocuklarla her şeyi konuşamayız, ama çocuklar ne olup bittiğine anlam vermeyi isterler. Bazen anne ya da baba üzgün olabilir, bir problem yaşanmış olabilir. “Bu sizinle ilgili değil, sizi etkilemeyecek bir şey korkmayın, güvendesiniz.” mesajını vermek çok önemli.

Kaynak: http://www.bizimaile.com/