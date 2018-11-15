Antibiyotiğe dirençte Türkiye risk altında

Ekonomİk Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) antibiyotiklere karşı direnç gösteren ve “süper bakteri” olarak adlandırılan bakterilerin insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit ve bu konuda alınabilecek tedbirlere dair bir rapor yayımladı.

DW’de yer alan habere göre, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’da 2050’ye kadar 2,4 milyon insanın antibiyotiklere dirençli bakteriler yüzünden ölebileceği uyarısı yapılan raporda, OECD veya Avrupa Birliği (AB) üyesi olan 33 ülke analiz edildi. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye yer almadı, ancak raporda Türkiye’ye dair de veriler de yer aldı. İnsanlar, ilâçlar ya da enfeksiyona karşı kimyasallar kullanılan tarımsal ve hayvansal ürünler aracılığıyla daha fazla antibiyotik tükettikçe, bakteri türleri de kendilerini ortadan kaldırmaya yönelik ilâçların etkilerine karşı direnç geliştiriyor. Raporda, Türkiye, Güney Kore ve Yunanistan’daki ortalama direnç oranlarının yüzde 35 civarında olduğu bildirildi. Bu ortalamanın, araştırmada en düşük oranların kaydedildiği İzlanda, Hollanda ve Norveç’teki yüzde 5’lik oranın yedi katı olduğuna dikkat çekildi.

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.