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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Antibiyotik direncinde Avrupa birincisiyiz

11 Kasım 2017, Cumartesi 15:26
Türkiye'de antibiyotiğe yılda yaklaşık 1,5 milyar lira harcandığını söyleyen İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. İsmail Balık, Türkiye'nin antibiyotik kullanımı ve direnç sorunu konusunda Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirtti.

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, antibiyotik kullanımının, insanlık tarihinde sağlık açısından bir dönüm noktası olmasına karşın, bugün gereksiz ve yanlış kullanımından ötürü de aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Artan antibiyotik direncinin, dünyada ve Türkiye'de insanlığı tehdit eden ciddi bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Balık, "Dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar, hastalık ve ölüm oranlarının artmasına ve hastanedeki yatış sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu sorunu bu kadar ciddi kılan bir başka durum da, mikroorganizmaların çok hızlı direnç geliştirmesine karşın dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek yeni antibiyotiklerin az geliştirilmesidir" diye konuştu.

"ANTİBİYOTİKLERİN TÜMÜNE DİRENÇLİ BAKTERİLER GELİŞİYOR"

Balık, artık mevcut antibiyotiklerin tümüne dirençli bakterilerin geliştiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günümüzde, neredeyse hiç tedavi şansı olmayan enfeksiyonlar gözleniyor. Antibiyotiklerin hem insan sağlığı hem de tarım ve hayvancılık sektörlerinde gereksiz yere ve uygunsuz kullanılması, turizm, göçler, uluslararası yolculuklar, hijyen eksikliği gibi birçok konu, sorunun artık küresel bir sorun haline gelmesine neden oluyor. Ayrıca sadece insanlar ve hayvanlardaki antibiyotik kullanımı değil, bunların ekolojik döngü içerisindeki dönüşümleri de antimikrobiyal direnç üzerinde etkili oluyor.

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa yol açıyor."

"TEK ÇARE, ANTİBİYOTİKLERİN AKILCI KULLANIMIDIR"

Yanlış ya da gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin yapısında ciddi değişikliğe yol açtığını belirten Balık, "Antibiyotiklerin yanlış tüketilmesi ya da yeterli dozlarda kullanılmaması, gün içerisinde gerektiği saatlerde veya gerektiği gün sayısında alınmaması gibi durumlar, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine neden oluyor." uyarısında bulundu.

Balık, bunun sonucunda ilaç kullanımı ve tedavi harcamalarının her geçen gün arttığına işaret ederek, Avrupa genelinde dirençli bakteriler tarafından enfekte olan hasta sayısının arttığını ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini gösterdiğini aktardı.

İsmail Balık, "Dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare, antibiyotiklerin akılcı kullanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin antibiyotik kullanımı ve direnç problemi konusunda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Balık, "Yaklaşık her üç reçetenin birinde antibiyotik yer almaktadır. Hatta, Güneydoğu'daki bazı illerimizde bu oran yüzde 50'leri bulmaktadır. Yılda yaklaşık 250 milyon kutu civarında antibiyotik kullanılmaktadır. Bu da yaklaşık 1,5 milyara mal olmaktadır" dedi.

AA

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