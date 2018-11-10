Antibiyotik direncinde ilk sıradayız

Antİbİyotİk ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini ortaya koyan sonuçlar açıklanırken, Türkiye’nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada olduğu görüldü.

PRNet’in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin antibiyotik direnci konusunda ilk sırada yer aldığı görüldü. Rapor antibiyotiklerin hastalar üzerinde ne derecede etkili olduğuna bakılarak hazırlanırken, Türkiye’den sonra sıralamada Yunanistan ve Güney Kore’nin geldiği belirlendi. Böylelikle bu ülkelerin bakterilere karşı direnç konusunda İzlanda, Hollanda ve Norveç’ten 7 kat daha düşük seviyede olması dikkat çekti. İstanbul - Yeni Asya

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