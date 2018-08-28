Avrupalı kardiyologlar ideal uyku saatini belirledi

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre uzmanlar, uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma yaptı.
Beden ve ruhun huzuru: Uyku (1)
Beden ve ruhun huzuru: Uyku (2)
Sputnik’te yer alan habere göre, kalp problemi bulunmayan 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, denekleri 8 saatten fazla, 6 saatten az ve 6-8 saat arası uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayırdı. Uzmanlar, günde 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 arttırdığı, 8 saatten fazla uykunun ise yüzde 33 arttırdığı sonucuna vardı. Günlük ideal uyku saatinin 6-8 saat arası olduğunu tesbit eden uzmanlar, 8 saatten fazla uyunmaması konusunda uyarılarda bulundu.