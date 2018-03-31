"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Aynaya bakarak hastalığını gör

31 Mart 2018, Cumartesi 22:38
Özellikle büyükşehirlerde günlük koşuşturmalarda vücudumuzun sesine kulak vermiyoruz. Bu yüzden uzmanların ‘Kendi kendinizin doktoru olun’ tavsiyesini kulak ardı etmeyin.

Günlük koşuşturmalar, hayat mücadelesi derken bazen vücudumuzun sesine kulak tıkıyoruz. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, çoğumuzun ciddiye almadığı soluk cilt, tırnak kırılması veya kaş dökülmesinin aslında tiroid ve böbrek hastalıklarının habercisi olabileceğini söyledi.

Uzmanların ‘kendi kendinizin doktoru olun’ tavsiyesini kulak ardı etmeyin. Çünkü hastalıklar vücudumuzla çeşitli sinyaller vererek ‘geliyorum’ der. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, çoğumuzun dikkate almadığı saç-kaş dökülmesinin, tırnaklardaki değişimin aslında ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

SİGARA VE KANSIZLIĞA DİKKAT!

Herkes daha parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister. Özellikle günümüzde, stres, klimalı ortamlar, egzoz dumanı, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara, alkol kullanımı ve güneş cildimizi olumsuz etkiler. Ciltteki solukluk, bazen cilt yapımızla ilgili olabilir. Özellikle cilt rengi tipi 3 ve 4 olanlarda yapısal olarak görülebilir. Ancak demir eksikliğine bağlı kansızlığınız varsa, tiroid (guatr) hastalığınız varsa ya da böbreklerle ilgili bir sıkıntı varsa ciltte solukluk ortaya çıkabilir.

Güzelliğin sırrı mutfakta!

Bu tedavilere ek olarak, cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlamak için destek olarak besinlerden faydalanmak mümkün. Özellikle demir açısından zengin besinler, ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, çekirdekli kuru üzüm, kuru erik ve hurma, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller, dut ve keçiboynuzu pekmezi, yumurta, buğday, arpa, yulaf gibi tahıllarla beslenmek gerekiyor. Genel cilt sağlığımız için somon balığı, badem, ceviz, semizotu, zeytinyağı, avakado, portakal, limon, havuç ve mango masalarımızda olması gereken yiyecekler. Yeşil çay gibi antioksidan özelliği yüksek çaylar ile bol su içmek gerekiyor. Öte yandan yaşın ilerlemesiyle cilt parlaklığını kaybedebilir. Bunun için mutlaka cildimizi güneşten çok iyi  korumamız, cilt tipimize uygun nemlendirici krem kullanmamız, egzersizi hayatımıza katmamız gerekiyor. Bunlara ek olarak erken dönemde doktorunuzla birlikte konuşarak, destekleyici işlemlere başlamak faydalı olacaktır.

Renk değişiminin sebebi böbrekler olabilir

Bu hastalıkların tek belirtisi ciltte solukluk değildir. Özellikle kansızlık probleminde tırnaklarda kırılma, geç uzama ve kaşık tırnak görünümü, kaşıntı, saçta ve kaşta dökülme görülebiliyor. Yine tiroid hastalıklarında saçta ve kaşlarda özellikle dış kenarda dökülme, ciltte kuruluk ve kaşıntı, tırnaklarda kırılma olabilir. Böbrek hastalarında ise ciltte solukluk, hafif kahverengiye doğru renk değişikliği ve kaşıntı görülebilir. Özellikle cildimizde aniden ortaya çıkan bir solukluk varsa mutlaka doktorunuza muayene olarak, gerekirse tetkik yapılması uygun olur. Eğer bu solukluğa neden olan bir hastalık tesbit edilirse, buna yönelik tedaviler başlanır.

Etiketler: hastalık, tedavi
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çekileceğiz derken asker arttırıyor

    Bursa Bediüzzaman Mevlidinde buluşalım

    Dindarlara ‘adaletsiz’ etiketini yapıştırdılar

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden önemli çağrı

    Yüksek enflasyon yıl boyunca sürecek

    Erdoğan, kimi kastetti?

    Yüksek yargıya da verilmişti: Milletvekilleri ve generallere yeni haklar geldi

    'İsrail, sivillere karşı savaş için plan yapıyor'

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Kardak' tepkisi

    Hukuksuzluk ve zorbalıkta sınır tanımayan İsrail'e tepkiler devam ediyor

    Endonezya ve İngiltere'den İsrail’e kınama: ''Dehşet verici''

    Galatasaray ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya gelecek

    İngiltere'den Gazze açıklaması: Kaygı duyuyoruz

    'Zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar'

    ABD, İsrail'in kınanmasına engel oldu

    Trabzon Havalimanı'ndaki tehlikeye dikkat çekti!

    Yerlikaya'dan ''çok önemli düzenleme'' hakkında açıklama

    Çeyrekten grama, 18 ve 22 ayardan 14 ayara dönüş...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'a uyarı!

    Resmi Gazete'de yayınlandı: Kombilerde yeni dönem 21 Nisanda yürürlüğe girecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dindarlara ‘adaletsiz’ etiketini yapıştırdılar
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya hak namına haksızlığa itiraz ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müşfik Üstaddan şefkat kahramanlarına
    Adnan NACİR

    Yine yeşillendi zındık dollar’ı!
    Cahit ÖZPINAR

    İnsan ektiğini biçer
    Genel

    Çekileceğiz derken asker arttırıyor
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular ‘Nurculuğu’ anladıklarında
    Orhan GÜLER

    “Akademik” türde temel eserlere olan ihtiyaç...
    Genel

    Islak kurabiye
    Genel

    Cennetten gelen bir duygu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.