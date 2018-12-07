Az stres, çok başarı

Son dönemde yapılan araştırmalar işle bağlantılı psikolojik sorunların arttığını gösteriyor.

Stres kanseri tetikliyor

Bazı şirketler, çalışanlarını korumak için mesai saati uygulamasını sonlandırmak gibi bazı adımlar atarken, yüksek stres altında çalışanların tesbit edilip önleyici tedbirler alınması da yapılan tavsiyeler arasında.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de bulunan bir işletmenin sahibi, çalışanlarını da artık kendisi gibi çalışmasını istiyor ve çalışanlarının haftada dört gün çalışmasına, beşinci gün ise işle ilgili şalteri tamamen kapamasına izin veriyor. Mahabis adında bir tasarım markasını kuran Ankur Shah, çalışanlarının e-posta veya Skype gibi uygulamalar üzerinden erişilebilir olmaları halinde mesai yaptıkları dört gün nerede çalışacaklarını kendilerinin seçmelerine imkân tanıyor. Mesai saatlerinin takibine ilişkin herhangi bir mekanizma ise yer almıyor. Londra’da yerleşik olan ekibin ise ayda bir kez düzenlenen ekip toplantısına katılımı bekleniyor. Şirket, çalışanların evden veya uzaktan, saatlerini kendileri belirleyerek çalışma imkânı sunarak, çalışanlarını da daha mutlu ve verimli kılacağına inanıyor. Shah, geçmiş deneyimlerine ilişkin olarak, “İnsanların sayısız kez moral çöküntüsü yaşadığını gördüm. Dört günlük çalışma sistemini, mesai saatini doldurmak yerine verimliliğe değer veren bir düşünce tarzının doğal ve kolay bir uzantısı olarak görüyorum” diyor.