Bağımlılık kabusu

Toplumda bağımlılığın hayat tarzı haline gelmeye başladığını belirten uzmanlar, AMATEM’lerde başta uyuşturucu madde bağımlılığı olmak üzere, alkol, kumar, sigara, sosyal medya gibi birçok bağımlılık çeşidiyle ilgili tedavi uyguluyor.

Yılın ilk 5 ayında 6 bin kişinin bağımlılık tedavisi için başvurduğu Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) Kliniği Sorumlusu Dr. Aslıhan Eslek, son dönemde toplumda giderek artan bağımlılığa dikkat çekerek, toplumda bağımlılığın hayat şekli haline gelmeye başladığını ve sanal ilişkilerin de bağımlılığa yatkın kıldığını söyledi. Dr. Aslıhan Eslek, AMATEM’de başta uyuşturucu madde bağımlılığı olmak üzere alkol, kumar, sigara, sosyal medya gibi birçok bağımlılık çeşidiyle ilgili tedavi uyguladıklarını kaydetti.

Dr. Aslıhan Eslek, geçmişte sosyo-ekonomik durumu daha düşük, parçalanmış aile çocukları, eğitim seviyesi daha düşük kişilerin bağımlılığa daha yatkın olduğu şeklinde sıralamalar yapıldığını, ancak günümüzde çok iyi eğitim almış, ailesi ile bir arada yaşayan, maddî durumu iyi kişilerde de bağımlılık görülebildiğini ifade etti.

2010’da bağımlılıkta ilgili toplamda 2 bin 348 kişinin AMATEM’e başvurduğunu, bu yılın ilk 5 ayında ise sayının yaklaşık 6 bin olduğunu belirten Dr. Eslek, yaklaşık 6 bin başvurunun hepsinin başta uyuşturucu madde olmak üzere, alkol, kumar, sigara, internet bağımlılığı gibi birçok bağımlılık çeşidini kapsadığını ve bu kişilerden 800’ünün yatarak tedavi gördüğünü söyledi.

Bağımlı sayısı artıyor

Bağımlı sayısının arttığına dikkat çeken Dr. Eslek, eskiye göre daha fazla AMATEM açıldığını belirterek, “Başvurumuz yatak sayımıza göre çok daha fazla. Bunun için randevulu çalışıyoruz. Bağımlı sayısı artıyor. Sadece eskiye göre çok daha fazla AMATEM açıldı. Yine de randevu listelerimiz çok kısalmadı. Klinikte en fazla çoğul madde bağımlılığı görüyoruz. Sentetik uyuşturucuların içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, sürekli maddeler yenileniyor. Bu maddelere kolay erişilebilir olması ve ucuz olması bağımlılığın artmasına çok etkili.” diye konuştu.

Sanal ilişkiler bağımlılığı arttırıyor

Hayat şeklinin değişmesinin bağımlılığa etkisinin olduğunu açıklan Dr. Eslek, sanal ilişkilerin daha fazla olmasının bağımlılığa yatkın kıldığını söyledi. Dr. Eslek, “Genç yaşlarda ergenlik döneminde merak ve çevrede kullanan kişi olması, depresyon, parçalanmış aile önemli bir etken oluyor. Bağımlılık biraz da hayat şekli haline döndü. Gerçek ilişkiler yerine sanal dünyadan, telefonda ilişkiler kurulmaya başlandı. Bunun da dezavantajı oldu. Gerçek ilişkiler kadar besleyici değil. Yaşam şeklinin değişmesinin de bağımlılığa çok etkisi var. Bağımlılıkta temel olarak gördüğümüz sonuç sosyal ilişki kaybı. Daha fazla sanal ilişkilerin olması bağımlılığa yatkın kılıyor” diye konuştu.