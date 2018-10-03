Bağırsaklar ‘ikinci beyin’ mi?

Dr. Megan Rossi, “Vücudumuzdaki bütün organlardan farklı olarak bağırsak kendi başına faaliyet gösterebilir. Kendi kararlarını verebilme özerkliği vardır ve ne yapacağını söylemesi için beyine ihtiyacı yoktur” diyor.

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Hangi organınızda omuriliğinizden daha çok sinir hücresi vardır ve merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket eder? Bağırsak ilk cevabınız olmayabilir, ancak bağırsaklarımızda milyonlarca sinir hücresi var ve bu yüzden “ikinci beynimiz” adı verilir. BBC’de yer alan habere göre, sindirim sistemimiz, yediklerimizi işlemenin çok ötesinde görevler yapar. Sindirim sisteminde yaşayan mikroplar, sağlığımızı çok yakından etkiliyor. Uzmanlar, bağırsak sağlığımızı geliştirmenin, bağışıklık sistemimize katkıda bulunup bulunamayacağını ve akıl hastalıklarıyla mücadelede yardımcı olup olamayacağını araştırıyor.

İşte bağırsaklarımızla İlgİlİ bazı gerçekler:

1. Bağışıklık sistemi hücrelerinin % 70’i bağırsaklarda

Sinir hücreleriniz sadece beyninizde değil. Dr. Megan Rossi’ye göre bağırsak sağlığımız bu sebeple, hastalıklara karşı bağışıklığımızı geliştirmemizde hayatî önemde. Rossi ayrıca son araştırmalara göre sindirim sorunları yaşamanın, grip gibi sık görülen hastalıklara yakalanma riskini daha da arttırdığını söylüyor.

2. Bağırsaklarınız psikolojik durumunuzla bağlantılı

Dr. Rossi bağırsak sorunlarınız varsa, stres düzeylerinize baktırmanın iyi bir fikir olabileceğini söylüyor. Bağırsaklarımız ve genel psikolojik sağlığımız arasındaki bağı açıklayan bir unsur da serotoninin tahminen yüzde 80-90’ının sindirim sistemimizde üretilmesi. Serotonin, bağırsak hareketleri dahil çeşitli vücut faaliyetlerini etkileyen bir kimyasal. Aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlıklarla da ilişkili. Uzun süre stres altında kalmak, serotonin düzeylerini azaltıyor ve duygusal durumumuzu etkiliyor.

3. Sindirim sistemi sağlığınızı geliştirebilirsiniz

Dr. Rossi’nin tavsiyelerine göre sağlıklı bir bağırsak için şunlar yapılabilir: Farklı gıdalar tüketin ve mikroplarınızı çeşitlendirin. Belirleyeceğiniz bir yöntemle stresinizi kontrol edin. Zaten bağırsak sorununuz varsa kafein ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun. Daha iyi uyumaya çalışın. Araştırmalara göre uyku düzeninizi değiştirerek bağırsak mikroplarının döngüsüne de zarar veriyorsunuz.

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