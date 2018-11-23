Bağışıklık Sistemi Meyve ile güçlenir

Kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyve tüketiminin önemine dikkat çeken Diyetisyen Tuğçe Çağlar, meyvelerin zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olduğunu hatırlatarak, günde 2-3 porsiyon meyve tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte çoğu kişinin bağışıklık sistemi de iyiden iyiye zayıflıyor. Vitamin ve minerallerin yetersiz alımıyla vücut direnci de azalıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Çağlar, “Bu dönemlerde beslenmemize ekleyeceğimiz taze meyveler bizi hastalıklardan korumak için çok iyi bir tercih olacaktır” diyor. Meyvelerin vücudumuzda birçok önemli görevi üstlenen vitamin ve mineraller açısından zenginliğine dikkat çeken Çağlar, “Meyveler içerdikleri A, C, E vitaminleri folik asit, potasyum, selenyum, mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardır. Ayrıca ka lp ve bağırsak sağlığının korunması, cildin yenilenmesi ve güzelleşmesi, karaciğer, böbrek gibi temizlenmesi, kolesterol ve tansiyon hastalıklarının düzenlenmesi gibi birçok faydası da bulunuyor. Meyvelerin en önemli görevlerinden birisi de bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak vücut direncini sağlamasıdır” diye konuştu.

Antioksidan için kırmızı meyve

Özellikle turuncu, sarı, yeşil meyvelerin bağışıklık sistemimizde önemli görevler üstlendiğini söyleyen Çağlar, bu görevleri şöyle anlatıyor:

• Gripten koruyucu portakal mandalina greyfurt gibi turuncu meyveler çok iyi C vitamini kaynaklarıdır. Aynı zamanda iyi bir beta karoten kaynağı olan bu meyveleri tüketmeniz bağışıklık sisteminizin güçlenmesinde oldukça etkili olacaktır. Bir diğer özellikleri de vücudun toksin atmasını sağlamalarıdır. Bu da vücudun direncini arttırır.

• Sarı meyvelerden olan muz ve ayva da vücuda zindelik vererek yorgunluğu azaltır. Muhtevasındaki antioksidanlarca vücut direncinin güçlenmesinde etkilidir.

• Yeşil meyvelere en güzel örnek kivi olacaktır. Portakal ve mandalinadan daha fazla C vitamini içerek bu meyve vücut direncinin korunmasında oldukça etkilidir. Ayrıca diğer yeşil bir meyve olan elma kivi gibi fitokimyasallarca zengindir. Bu meyveler yüksek miktarda antioksidan içeriği sayesinde savunma sistemini güçlendirir.

• Nar, üzüm, ahududu, yaban mersini gibi kırmızı meyveler de çok iyi antioksidan kaynaklarıdır. Bu meyvelerde C vitamini kaynaklı meyveler gibi vücut direncini sağlayarak hastalıklara karşı korumada oldukça etkilidir.

Günde 2 porsiyon meyve yeter

Meyve tüketirken miktara dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çağlar, özellikle C vitamini kaynaklı besinlerin fazla tüketiminin vücut için yarardan çok zarara sebep olabileceğini hatırlatıyor. C vitamininin vücutta depolanmayan bir vitamin olduğunun altını çizen Çağlar, “Günlük alınması gereken C vitamini miktarı yetişkin bir kişide ortalama 75 mg’dır.

Hamile, gebe ve sigara kullanan kişilerde bu miktar biraz daha artmaktadır. Bunu da 100 gram bir kivi yiyerek bile sağlayabilmekteyiz. (100 gr kivi 90 mg C vitamini ihtiva eder) Bu yüzden gün içerisinde tüketeceğiniz 2-3 porsiyon meyve bağışıklığınızı güçlü tutmak için yeterli olacaktır” dedi.

HABER: RECEP KILINÇ