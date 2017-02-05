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Bakan Akdağ'dan 'sezeryan' ile ilgili önemli açıklamalar: Bıçak kemiğe dayandı!

05 Şubat 2017, Pazar 00:18
Sağlık Bakanı Akdağ, "Sezaryen konusunda ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere ve hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ordu İli Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nın ardından bir gazetecinin sezaryenle doğum ve anne ölümlerine ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'de anne ölümlerini ciddi ölçüde azalttıklarına dikkati çekti. 

Akdağ, bundan sonraki mücadelenin de aynen süreceğini vurgulayarak, "Sezaryen konusunda da ciddi yaptırımlara hazırlık yapıyoruz. Sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hastanelere, aynı şekilde sezaryen oranı gereksiz yere yüksek olan hekimlerimize birtakım yaptırımlar gelecek." diye konuştu.

Sezaryen oranı yüksek olan ve gereksiz yere sezaryen yapan hekimlerin tespit edilmesi durumunda, normal doğum tecrübelerini artırmak üzere eğitimlere alacaklarını belirten Akdağ, "Sezaryeni gereksiz yapan hastaneler için de mevzuatın bize verdiği yetkiler çerçevesinde ve hukuki çerçevede kuruma cezalar vereceğiz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmış bir iş." ifadelerini kullandı.

Akdağ, dünyada sezaryen oranları açısından Türkiye'nin birinci sıraya yerleştiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sezaryen hem anne için hem de bebeği için gereksiz yapıldığında ölüm riskini artıran, annenin konforunu bozan, bebeğin de sonraki hayatı boyunca sağlığını olumsuz etkileyen bir husus. Çok yakın zamanda Harvard Üniversitesi'nden bir bilimsel açıklama çıktı. Sezaryenle doğan bebeklerde şişmanlık oranı daha yüksek. Aynı şekilde enfeksiyon oranları yüksek. Buna benzer birçok örnek daha var. Dolayısıyla bu sezaryen meselesinde bütün kurumlarda ama özellikle özel sektöre ait kurumların ve hastanelerin itina etmesi gerekiyor. Bu meselenin üzerinde biz ısrarla durmaya devam edeceğiz."

AA

Etiketler: recep akdağ, sezeryan
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