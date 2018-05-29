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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bakan Demircan: 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

29 Mayıs 2018, Salı 16:40
Sağlık Bakanı Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak." dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını, bunun ilanının perşembe günü verileceğini bildirdi.

Demircan, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 18 bin personelin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Alımların Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (b) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45-A maddesi kapsamında yapılacağını anlatan Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." diye konuştu.

Branşlara göre kontenjan

Atananların 2 bin 181'inin ortaöğretim, 5 bin 567'sinin ön lisans, 10 bin 252'sinin de lisans mezunu olacağını aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla sayıda sağlık personelini istihdam etmek nasip olur. Bütün bekleyen sağlık personelimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Bakan Demircan, alınacak 18 bin kişi ile bu yıl içinde istihdam edilen sağlık personeli sayısının 56 bine ulaşacağını kaydetti.

"Riski iyi hesaplamak lazım"

Bir gazetecinin "Takas usulü çapraz organ nakli konusundaki son gelişmeleri" sorması üzerine Demircan, konuya sıcak bakmadıkları söyledi.

Ahmet Demircan, "Bu konuda gerekli çalışmalar bilim kurulu tarafından yapılıyor. Çalışmanın sonucunda eğer bir kanaat oluşursa onu kamuoyu ile paylaşırız. Biliyorsunuz organ nakli konusunda, organ ticareti riski her zaman vardır. Böyle bir riski iyi hesaplamak lazım." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: ahmet demircan, sağlık bakanı
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