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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Bakan Selçuk'tan çocuk işçilikle mücadele hakkında açıklamalar

20 Kasım 2018, Salı 12:45
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, çocuk işçilik konusuna değindi.

 

Mobil ekip 11 binden fazla çocuğa müdahale etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında hizmetlerin hızlandırılması sonucu illerde oluşturulan 130 mobil ekiple 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla müdahale edilen çocuk sayısının 11 bini aştığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen 19. Ulusal Çocuk Forumu töreni, TBMM Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Son yıllarda çocuklara hizmet anlamında çok önemli mesafeler kat edildiğine dikkati çeken Selçuk, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden hareketle Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olmalarını istediklerini söyledi. Selçuk, Bakanlığının çocuk işçiliğiyle mücadele alanında 1990’lı yılların başından bu yana aktif mücadele verdiğini, Türkiye'nin Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı’na (IPEC) katılan ilk 6 ülkeden biri olduğunu anlattı.

“Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı”

Bakanlığının koordinesinde diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında 2017-2023 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın yayımlandığını belirten Selçuk, öte yandan 2018 yılının “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” olarak kabul edildiğini de anımsattı.

Türkiye'nin uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararlarını ülke ihtiyaçları ile birleştirerek kendi politikasını oluşturduğunu, çocuğun korunmasına dair aile ve devletin yükümlülüklerinin Anayasada güvence altına alındığını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından çocuk işçiliğinin önlenmesine dair farkındalığın oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çocuk işçiliğiyle mücadelede hizmetlerin hızlandırılması sonucu illerde oluşturulan 130 mobil ekibimizle 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla müdahale edilen çocuk sayısı 11 bini aşmıştır. 2 bin 969 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile destek sağlanmış ve 3 bin 757 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir. Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 228 çocuk bakım kuruluşlarına alınmıştır."

"Sosyal Uyum Programı'nda 70 bin çocuğa ulaştık"

Bakanlık olarak çocukları her türlü istismardan, şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak zorunda olduklarını ifade eden Selçuk, Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen “Sosyal Uyum Programı” kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin çocuğa ulaştıklarını anlattı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük Eylem Planı” kapsamında birçok proje yürüttüklerini bildirerek, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi başlığı ile sürdürülen 0-6 yaş grubu çocuk kitapları listesine 48 yeni kitap daha eklendiğini, böylece çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen çocuk dostu kitap sayısının 222'ye çıktığını kaydetti.

19'uncu Ulusal Çocuk Forumu’ndan elde edilen verilerin, çocuk işçiliği ile mücadelede yol gösterici olması ve çocuk politikasına güç katmasına yönelik temennisini dile getiren Selçuk, "Çocuk hakları kültürünün yaşandığı bir Türkiye’yi inşa edebilme yolunda çözümleri hep birlikte bulacağımıza inanıyor, bu çözümlerin bundan sonraki çalışmalarımızda yol gösterici olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Toplumların refahına da katkı sağlar"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, dünya genelinde süren çatışma alanlarında 360 milyon çocuğun yaşamını sürdürmeye çalıştığını, savaş ve doğal afetlerde en büyük bedeli ödeyenlerin çocuklar olduğunu söyledi.

Çocuk işçiliğinin çeşitli nedenleri bulunduğunu anlatan Duamelle, çalışan çocukların yoksulluk döngüsü içerisinde kendilerini bulduğunu ve bir türlü bu döngüden çıkamadıklarını anlattı.

Eğitimin bu kısır döngünün kırılmasında önemli etkileri bulunduğunu belirten Duamelle, öte yandan çocuk işçiliğiyle mücadele için sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, yasal altyapı oluşturulurken, kamuoyunda farkındalık yaratılması gerektiğini dile getirdi.

Forum kapsamında 81 ilden Ankara gelen biri kız biri erkek toplam 162 çocuğun iki gün boyunca çocuk işçiliğinin önlenmesi için çalışma yaptıklarını bildiren Duamelle, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlamak ve çocuk haklarına dikkat çekmek için 'Go Blue (Maviye Bürün)' kampanyasını başlattık." diye konuştu.

"Go Blue" kampanyası kapsamında birçok tesisin maviye büründüğünü, birçok ünlünün de mavi renkte giyindiğini anlatan Duamelle, çocukların korunması, bilgi ve beceri ile ihtiyaç duydukları kaynaklarla güçlendirilmesinin sadece çocuklara değil, toplumların refah düzeyine de katkı sağlayacağına dikkati çekti.

AA

Etiketler: Selçuk, aile, Sosyal Hizmet, zehra, zümrüt, çocuk işçilik, çalışan anne
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