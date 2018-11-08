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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bakan Selçuk'tan 'çoklu doğum yardımı' açıklaması

08 Kasım 2018, Perşembe 10:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız." dedi.

 

 

AA

Etiketler: çoklu doğum, aile bakanlığı
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