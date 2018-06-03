Bakanlık bu feryada kulak versin

İzmir’de yaşayan Tunç ailesinin, 18 aylık ikiz bebeklerinden Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç’un ABD’de satılan ilâca kavuşması için umutla beklediği bir kapı daha yüzüne kapandı.

İzmir Valiliği’ne bağış hesabı açılması için başvuru yapan aile, aldıkları olumsuz yanıtla yıkıldı. Sağlık Bakanlığı’nın SMA Tip 1’lere verdiği ilâcı Tip 2 hastası Çağla’ya vermediğini söyleyen anne Sevtap Tunç, “Son umudumuz olan para toplayarak ilâç alma hevesimiz kursağımızda kaldı. Biz şimdi ne yapacağız, çocuğumuz sakat mı kalsın” dedi. Anne Sevtap Tunç, “Valiliğe yardım kampanyası için yaptığımız başvurunun sonucunu dört gözle bekliyorduk. Olumsuz cevap alınca yıkıldık. Bize ulaşan dilekçede; ilâcın Türkiye’de henüz ruhsatlandırılmaması nedeniyle yardım kampanyasına izin verilmediği yazıyor. Son umudumuz olan para toplayarak ilâç alma hevesimiz de kursağımızda kaldı. Maalesef Sağlık Bakanlığı SMA Tip 2 hastaları için ilâç vermiyor. Çağla için yaptığımız başvuru da olumsuz değerlendirildi. Böyle bir durumda para toplayamazsak biz ne yapacağız? Çocuğumuz sakat mı kalsın? Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz” şeklinde konuştu. DHA

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