Bakanlıktan 'bağımlılıkla mücadele' seferberliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 şehirde gerçekleştirilecek bağımlılıkla mücadele çalışmasının yol haritasını masaya yatırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, madde kullanımının en yoğun olduğu 18 şehirde gerçekleştirilecek çalışma için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerini Ankara'da toplayarak, belirlenen yol haritasının detaylarını belirledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yüksek riskli Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Ordu, Samsun, Şanlıurfa ve Van'dan oluşan 18 büyük şehrin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleriyle yapılan toplantılarda, uygulama takvimi de değerlendirildi. Bağımlılıkla mücadeleyi terörle mücadeleyle eş değer görerek seferberlik başlatan Bakanlık, çocukların ve gençlerin suça sürüklenmesini önleme, engelleme ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Sporun, farkındalık eğitimlerinin, gençlik merkezlerindeki sanatsal, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin bağımlılıkla mücadelede aktif rol almasını amaçlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, başta Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir çalışma yürütecek. ​ AA

Okunma Sayısı: 62

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.