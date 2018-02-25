Baş dönmesinin en sık sebebi

İnsanın kendisinin ya da etrafındaki eşyaların hareket ettiğini sanması olarak tanımlanan vertigo yani baş dönmesi pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Tedavisi de buna göre değişiyor. Dengesizlik tedavisinde egzersizler büyük önem taşıyor. “Özellikle ‘Dengemi kaybediyorum, düşeceğim’ hissi yaşıyorsanız hemen bir hekime görünmelisiniz” diyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Caner Kesimli “Baş dönmesinin pek çok nedeni olabilir, ama en sık karşılaşılan nedeni iç kulak hastalıklarıdır. Dinamik Posturografi sistemiyle hem teşhis hem de tedavi gerçekleştirebiliyor. Dengeyi sağlayan sistemlerden hangisinin arızalandığını tesbit edildikten sonra problemli olan sistemlerin güçlendirilmesi için yapılması gereken egzersizler de cihazın üzerinde yapılabiliyor.” diyor. İstanbul - Erhan Akkaya

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